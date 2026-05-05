Copilot non è più in sviluppo per console Xbox e sarà ridimensionato su mobile

Nel marzo 2026, Microsoft ha svelato che Copilot - il suo assistente IA onnipresente su Windows 11 - sarebbe arrivato anche su Xbox Series X | S nel corso del 2026. Dopo due mesi, però, pare che ai piani alti qualcosa sia cambiato perché Copilot non è più in sviluppo per Xbox.

Inoltre, anche la versione mobile sarà meno supportata.