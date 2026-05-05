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Copilot non è più in sviluppo per console Xbox e sarà ridimensionato su mobile

Microsoft ha deciso che non intende più sviluppare il suo assistente IA Copilot per Xbox e ha persino svelato che il supporto sarà ridotto su mobile.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/05/2026
Il logo di Xbox

Nel marzo 2026, Microsoft ha svelato che Copilot - il suo assistente IA onnipresente su Windows 11 - sarebbe arrivato anche su Xbox Series X | S nel corso del 2026. Dopo due mesi, però, pare che ai piani alti qualcosa sia cambiato perché Copilot non è più in sviluppo per Xbox.

Inoltre, anche la versione mobile sarà meno supportata.

Il commento della CEO di Xbox

In un post sui social media, la CEO di Xbox Asha Sharma ha infatti ufficialmente annunciato che lo sviluppo di Copilot per console verrà interrotto. Inoltre, l'azienda inizierà a "ridimensionare Copilot su dispositivi mobili".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Xbox deve muoversi più velocemente, approfondire il legame con la community e risolvere gli attriti sia per i giocatori che per gli sviluppatori", ha scritto Sharma. "Oggi abbiamo promosso leader che hanno contribuito a costruire Xbox, introducendo al contempo nuove voci per aiutarci a progredire. Questo equilibrio è fondamentale per rimettere in carreggiata il business."

Xbox, Asha Sharma assume nuovi talenti per potenziare la squadra Xbox, Asha Sharma assume nuovi talenti per potenziare la squadra

"Come parte di questo cambiamento, ci vedrete iniziare a ritirare funzionalità che non sono in linea con la nostra direzione futura. Inizieremo a ridurre gradualmente Copilot su mobile e interromperemo lo sviluppo di Copilot su console." Cosa ne pensate di questa decisione?

Ricordiamo infine che la modalità Xbox è disponibile sui PC con Windows 11, ecco come attivarla.

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