La modalità Xbox è disponibile da oggi sui PC con Windows 11, ecco come attivarla

Microsoft ha annunciato che la modalità Xbox è disponibile da oggi sui PC con Windows 11: si tratta del debutto ufficiale di questa funzionalità, limitata finora al programma preview, che verrà progressivamente distribuita in alcuni mercati selezionati.
Come sappiamo, l'Xbox Mode introduce un'esperienza a schermo intero ottimizzata per l'uso dei controller, che punta a offrire un feeling da console su PC, semplificando in maniera sostanziale l'accesso ai giochi e riducendo le distrazioni grazie a un'interfaccia pulita e immediata.
Il sistema aggrega l'intera libreria dell'utente, includendo sia il catalogo di Xbox Game Pass sia i titoli installati da altri store PC, offrendo così un punto di accesso unico per tutta la propria collezione.
La modalità Xbox si pone insomma l'obiettivo di far compiere al gaming su PC un sostanziale passo in avanti, consentendo comunque di tornare in qualsiasi momento al classico desktop di Windows 11.
Come attivare la modalità Xbox
Molti addetti ai lavori pensano che la spinta che Microsoft sta imprimendo alla diffusione della modalità Xbox sia legata anche a Project Helix, la nuova piattaforma di cui si parlerà anche nel corso dell'Xbox Game Dev Update, il prossimo 7 maggio.
Non è infatti un caso che l'Xbox Mode arrivi dopo la sperimentazione della full screen experience sugli handheld Windows, anche sulla base dei feedback forniti dagli utenti e con in mente una gamma più ampia di dispositivi.
Dunque, come si attiva la modalità Xbox? In primo luogo bisogna installare gli ultimi aggiornamenti di Windows, accertandosi che il proprio PC li ottenga non appena sono disponibili.
Una volta abilitata la Full Screen Experience, è possibile passare all'Xbox Mode tramite Game Bar, dalle Impostazioni o da Visualizzazione attività. Oppure semplicemente premere Windows + F11, con la possibilità di impostare la modalità di default all'avvio.