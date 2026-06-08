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Microsoft ha regalato una Xbox Series X25 Limited Edition a tutti i presenti alla FanFest

Sembra che tutti coloro che erano presenti all'Xbox FanFest di ieri possano ricevere una nuova Xbox Series X25 Limited Edition gratuitamente, come affermato da Asha Sharma.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   08/06/2026
Un particolare di Xbox Series X25

Dopo l'Xbox Games Showcase, Microsoft ha rilanciato l'Xbox FanFest quest'anno, che si è tenuta nella giornata di ieri a Los Angeles: a quanto pare, tutti i presenti alla festa hanno ricevuto una notevole sorpresa, visto che ad ognuno è stata regalata un'Xbox Series X25 Limited Edition.

Ovviamente, i regali non sono già stati fisicamente consegnati, anche perché il nuovo modello di Xbox Series X per il 25° anniversario è stato appena annunciato nelle ore scorse e sarà disponibile sul mercato solo a novembre, ma tutti i presenti potranno riceverne una appena queste diverranno disponibili.

La condizione necessaria era avere il badge di "fan", cosa che verosimilmente tutti i presenti alla FanFest avevano, trattandosi del lasciapassare per l'evento, dunque nei prossimi mesi in molti otterranno la nuova console gratuitamente.

Un bel regalo da Asha Sharma

Non è ben chiaro come avvenga tutto il sistema di certificazione, riscatto e consegna, ma tant'è, nel video della presentazione con Matt Booty e Asha Sharma, riportato qui sotto, possiamo sentire la CEO riferire la cosa, generando ovviamente un notevole entusiasmo.

L'Xbox Series X25 Limited Edition è stata annunciata durante l'Xbox Games Showcase di ieri, ed è un'edizione speciale della console maggiore di Microsoft costruita per celebrare il 25° anniversario di Xbox.

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È caratterizzata da uno chassis verde traslucido che consente di vedere l'interno della console e corredata da un controller che segue lo stesso stile, con quest'ultimo che verrà venduto anche a parte a partire da ottobre.

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