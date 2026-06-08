Microsoft ha regalato una Xbox Series X25 Limited Edition a tutti i presenti alla FanFest

Dopo l'Xbox Games Showcase, Microsoft ha rilanciato l'Xbox FanFest quest'anno, che si è tenuta nella giornata di ieri a Los Angeles: a quanto pare, tutti i presenti alla festa hanno ricevuto una notevole sorpresa, visto che ad ognuno è stata regalata un'Xbox Series X25 Limited Edition.

Ovviamente, i regali non sono già stati fisicamente consegnati, anche perché il nuovo modello di Xbox Series X per il 25° anniversario è stato appena annunciato nelle ore scorse e sarà disponibile sul mercato solo a novembre, ma tutti i presenti potranno riceverne una appena queste diverranno disponibili.

La condizione necessaria era avere il badge di "fan", cosa che verosimilmente tutti i presenti alla FanFest avevano, trattandosi del lasciapassare per l'evento, dunque nei prossimi mesi in molti otterranno la nuova console gratuitamente.