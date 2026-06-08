Microsoft ha regalato una Xbox Series X25 Limited Edition a tutti i presenti alla FanFest

Dopo l'Xbox Games Showcase, Microsoft ha rilanciato l'Xbox FanFest quest'anno, che si è tenuta nella giornata di ieri a Los Angeles: a quanto pare, tutti i presenti alla festa hanno ricevuto una notevole sorpresa, visto che ad ognuno è stata regalata un'Xbox Series X25 Limited Edition.
Ovviamente, i regali non sono già stati fisicamente consegnati, anche perché il nuovo modello di Xbox Series X per il 25° anniversario è stato appena annunciato nelle ore scorse e sarà disponibile sul mercato solo a novembre, ma tutti i presenti potranno riceverne una appena queste diverranno disponibili.
La condizione necessaria era avere il badge di "fan", cosa che verosimilmente tutti i presenti alla FanFest avevano, trattandosi del lasciapassare per l'evento, dunque nei prossimi mesi in molti otterranno la nuova console gratuitamente.
Un bel regalo da Asha Sharma
Non è ben chiaro come avvenga tutto il sistema di certificazione, riscatto e consegna, ma tant'è, nel video della presentazione con Matt Booty e Asha Sharma, riportato qui sotto, possiamo sentire la CEO riferire la cosa, generando ovviamente un notevole entusiasmo.
L'Xbox Series X25 Limited Edition è stata annunciata durante l'Xbox Games Showcase di ieri, ed è un'edizione speciale della console maggiore di Microsoft costruita per celebrare il 25° anniversario di Xbox.
È caratterizzata da uno chassis verde traslucido che consente di vedere l'interno della console e corredata da un controller che segue lo stesso stile, con quest'ultimo che verrà venduto anche a parte a partire da ottobre.
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