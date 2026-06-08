Vi mancano i vecchi sistemi operativi? Virtual OS Museum vi permette di provarne oltre 600

Anni e anni di storia racchiusi in un museo virtuale dedicato ai più nostalgici: questo è Virtual OS Museum, una raccolta che conta oltre 1.700 installazioni distinte di più di 600 sistemi operativi, distribuiti su oltre 250 piattaforme. Non un semplice ricordo, ma un vero e proprio tuffo nel passato, dato che è possibile scaricarli ed eseguirli direttamente sul proprio PC. Vediamo meglio come funziona.

Un archivio per i nostalgici Come anticipato, si tratta di un archivio con più di 1.700 installazioni virtualizzate per un totale di circa 600 sistemi operativi da poter utilizzare senza troppe difficoltà. Questo lavoro è stato realizzato dallo sviluppatore Andrew Warkentin e offre una vera e propria panoramica alla storia dell'informatica, dal "Manchester Baby" del 1948 alle prime versioni di Android del 2011. Si tratta quindi di un archivio a 360 gradi, tra cui varianti del DOS, NitrOS-9 e MOS per l'Acorn BBC Master. Virtual OS Museum Insomma, alcuni nomi potrebbero risultare poco conosciuti, ma potrebbe essere anche l'occasione perfetta per rispolverare un po' di sana storia. Chiaramente potete anche tornare a Windows 95, per chi appartiene a quella generazione che lo ricorda con malinconia. "Si tratta di un museo virtuale di sistemi operativi (e applicazioni autonome) in esecuzione tramite emulazione, implementato come macchina virtuale Linux per QEMU, VirtualBox o UTM", si legge.

Come funziona Per accedere all'archivio è necessario accedere al sito ufficiale e scaricare il file con tutte le immagini incluse. Assicuratevi di avere abbastanza spazio, però, perché pesa 127 GB. La versione Lite, che richiede il download di file aggiuntivi una volta avviato un sistema operativo, pesa invece 14 GB. Windows 11 potrebbe presto permettere la disinstallazione dei modelli IA installati da Microsoft nei PC Copilot+ Il procedimento è quindi molto semplice, dato che i sistemi operativi inclusi sono già pronti per essere utilizzati. Tuttavia, alcuni strumenti aggiuntivi non sono stati inclusi, come calcolatrici, editor di testo e altro.