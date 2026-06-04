Windows 11 potrebbe presto permettere la disinstallazione dei modelli IA installati da Microsoft nei PC Copilot+

Secondo quanto riportato, la build sperimentale Insider Preview 26300.8553 introduce una versione più completa della pagina "AI Components" all'interno delle impostazioni di Windows 11. Questa nuova interfaccia mostra dettagli come il nome del fornitore, la versione, la data di installazione, la dimensione e l'utilizzo totale di ciascun modello IA presente sul dispositivo .

Windows 11 potrebbe presto offrire agli utenti un maggiore controllo sui modelli di intelligenza artificiale installati automaticamente sul sistema operativo. Una nuova build sperimentale del programma Insider ha infatti rivelato una sezione avanzata nelle impostazioni dedicata ai componenti IA, che consente di visualizzare informazioni dettagliate e, in alcuni casi, anche disinstallare i modelli locali .

Attualmente, l'unico componente IA rimovibile ufficialmente è un modello linguistico on-device chiamato Phi Silica , progettato per gestire carichi di lavoro AI direttamente sul dispositivo senza ricorrere al cloud. La nuova funzione amplierebbe quindi questo approccio , consentendo una gestione più granulare dei componenti installati.

La funzionalità sembra pensata in particolare per i dispositivi Copilot+ , dove i modelli di intelligenza artificiale locali sono sempre più integrati nel sistema. Oltre alla semplice consultazione dei dati, la nuova pagina potrebbe permettere la disinstallazione di almeno alcuni modelli IA , offrendo così una maggiore flessibilità agli utenti.

Microsoft vuole aumentare la trasparenza con queste novità per Windows 11

La novità si inserisce nel più ampio tentativo di Microsoft di aumentare la trasparenza riguardo all'integrazione dell'intelligenza artificiale nel sistema operativo. L'azienda è stata infatti criticata in passato per aver introdotto funzionalità AI tramite aggiornamenti automatici di Windows senza fornire sempre un chiaro controllo agli utenti.

Fonte: techspot

L'aggiunta di una pagina dedicata ai modelli IA potrebbe quindi rappresentare una risposta a queste preoccupazioni, migliorando la visibilità sulle caratteristiche dei componenti installati, sul loro utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati. È importante sottolineare che questa funzione non è ancora disponibile ufficialmente.