Il dissipatore ASUS TUF LC III è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul dissipatore ASUS TUF LC III: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 29% per un costo totale e finale d'acquisto di 109,90€ (minimo storico) . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , o accedi alla pagina dedicata dal banner in basso: Il dissipatore a liquido ASUS TUF Gaming LC III rappresenta un importante passo avanti rispetto alla precedente serie TUF Gaming LC II, grazie a un sistema ottimizzato che migliora sensibilmente le prestazioni di raffreddamento .

Ulteriori dettagli sul dissipatore

Uno degli aspetti più pratici del TUF Gaming LC III è la presenza di ventole ARGB preinstallate. Questa soluzione semplifica notevolmente il montaggio grazie a un singolo cavo che gestisce sia l'alimentazione sia l'illuminazione, riducendo l'ingombro dei collegamenti all'interno del sistema.

La pompa è stata completamente aggiornata e adotta un design trifase a sei slot e quattro poli. Questa configurazione consente di raddoppiare la durata operativa rispetto alle generazioni precedenti. Per garantire affidabilità e flessibilità di installazione, il dissipatore utilizza tubi rinforzati e rivestiti da 400 mm.

Inoltre, questo dissipatore è sviluppato per integrarsi perfettamente con le schede madri TUF Gaming ed è compatibile con i socket Intel LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200 e AMD AM5 e AM4.