Basta testi sfocati sugli OLED: MSI lancia il primo monitor 4K IJP da 27 pollici

Il pannello è fornito da TCL CSOT, che negli ultimi mesi ha iniziato a portare la tecnologia IJP OLED su prodotti commerciali destinati a notebook e monitor professionali. MSI non ha ancora comunicato prezzo, data di lancio o mercati nei quali il prodotto sarà disponibile.

MSI ha mostrato al ChinaJoy 2026 il Pro Max OLED 271UPJW12, un monitor da 27 pollici basato su un pannello OLED realizzato con tecnologia di stampa a getto d'inchiostro . Secondo l'azienda, si tratta del primo modello di queste dimensioni a combinare risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Le caratteristiche del monitor MSI Pro Max OLED 271UPJW12

L'MSI Pro Max OLED 271UPJW12 ha un display con risoluzione di 3840 × 2160 pixel e densità a 164 PPI. Il pannello utilizza una disposizione regolare dei subpixel RGB, simile a quella degli LCD, scelta che dovrebbe limitare gli aloni colorati visibili intorno ai caratteri e agli elementi più sottili dell'interfaccia su alcuni OLED.

MSI Pro Max OLED 271UPJW12

MSI dichiara una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e una precisione cromatica di fabbrica con Delta E inferiore o uguale a 2. Il monitor ha inoltre ottenuto la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e può raggiungere un picco dichiarato di 1.000 nit in HDR, anche se non è stata indicata la finestra utilizzata per la misurazione.

Rispetto ai metodi tradizionali, la produzione a getto d'inchiostro deposita direttamente sul pannello i materiali organici disciolti, permettendo di realizzare subpixel rossi, verdi e blu separati senza ricorrere allo stesso processo con maschere metalliche fini impiegato da molte soluzioni OLED tradizionali.

MSI Pro Max OLED 271UPJW12

Per la gestione dell'usura è presente OLED Auto Care, sistema che applica in background una compensazione basata sul conteggio dei dati senza interrompere l'utilizzo con avvisi o cicli programmati. Il rivestimento antiriflesso ha durezza 3H e, secondo MSI, offre una resistenza ai graffi 2,5 volte superiore rispetto alla precedente finitura 2H.

La dotazione comprende inoltre KVM, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, supporto separato per le impostazioni SDR e HDR e USB-C con Power Delivery da 15 W. Restano invece da chiarire la configurazione completa delle porte, la durata della garanzia e l'eventuale copertura contro il burn-in.