Schede video con 4GB di VRAM tornano sul mercato: la crisi delle memorie ci fa regredire

Con la crisi delle memorie che continua a imperversare assistiamo anche al paradosso temporale del ritorno delle schede video da 4GB di VRAM, uno standard che non si vedeva da oltre 6 anni e che poteva essere considerato piuttosto normale una decina d'anni fa.
In particolare, parliamo della nuova GPU ASRock Radeon RX 9050, che sembra essere una variante della medesima scheda video proposta anche con taglio da 8GB, almeno in base a una segnalazione emersa sul sito ufficiale del produttore, come versione customizzata evidentemente per costare meno possibile.
La GPU in questione si presenta con 4GB di memoria video GDDR6 a 64bit da 18 Gbps, dunque non proprio un mostro di potenza, soprattutto se rapportata ai requisiti hardware dei giochi moderni.
Un prodotto economico ma rischioso
L'ASRock Radeon RX 9050 da 4GB dovrebbe essere chiaramente un entry level studiata per poter essere piazzata sul mercato a un prezzo altamente competitivo, e la cosa è confermata anche dalle altre caratteristiche di questo componente, evidentemente al di sotto degli standard più moderni.
Si parla di 16 CU Navi 44 con Clock a 1.920/2.600 MHz come impostazione di base o con boost applicato, dunque una scheda video non proprio performante, almeno se rapportata agli standard attuali.
Non ci sono al momento informazioni più precise sul prezzo previsto né sulla data di lancio, visto che il prodotto non sembra ancora acquistabile, tuttavia alcune segnalazioni riferiscono di aver trovato tale scheda video all'interno di un PC preassemblato da 889 dollari, insieme a 500 GB di SSD, 8 GB di RAM DDR4 e una CPU Ryzen 5 5500.
Potrebbe dunque trattarsi di una soluzione a prezzo decisamente basso rispetto alle schede video di nuova generazione, con una soluzione che potrebbe essere adottata anche da altri produttori considerando il perdurare della crisi delle memorie e l'aumento vertiginoso dei prezzi, ma che pone comunque dei seri problemi di compatibilità con i videogiochi moderni.