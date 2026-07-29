Il CEO di EA e vari manager hanno ottenuto grandi bonus, nonostante i licenziamenti

Nel mondo delle grandi aziende è pratica tristemente comune, ma fa comunque un certo effetto notare come anche in Electronic Arts, a fronte di licenziamenti di massa avvenuti tra gli sviluppatori, CEO e vari manager abbiano ricevuto dei notevoli bonus proprio in questo periodo.
In seguito ai risultati dell'anno fiscale 2026 e in vista della colossale acquisizione della compagnia per 55 miliardi di dollari da parte dell'Arabia Saudita, che è stata approvata dall'UE proprio in questi giorni, pare che i vertici della compagnia abbiano ricevuto dei premi davvero enormi.
Il CEO di EA in particolare, Andrew Wilson, sembra abbia intascato quasi 39 milioni di dollari, incluse stock option e pagamenti bonus vari, ma anche diversi altri executive avrebbero ricevuto compensi extra milionari come il CFO Stuart Canfield, la presidente Laura Miele e il CPO Mala Singh.
Grandi successi e grandi tagli
Dai risultati finanziari emergono in effetti diversi elementi positivi, come i traguardi raggiunti da Battlefield 6 che ha pienamente rispettato le previsioni anche superandole in certi casi, cosa che rappresenta un obiettivo importante.
Allo stesso modo, anche EA Sports FC ha proseguito il suo percorso di grande successo, così come Apex Legends e titoli per smartphone come FC Mobile, dunque non c'è dubbio che sia stato un anno positivo per la compagnia, ma i bonus ai manager stridono con la situazione dei lavoratori.
Nonostante il successo di Battlefield 6, per esempio, numerosi sviluppatori di Criterion, DICE, Ripple Effect e Motive Studios sono stati licenziati in varie ondate di tagli decise dal management, giustificate con la necessità di "allineare meglio i nostri team in base a quello che conta maggiormente per la community", in base a quanto riferito da EA.