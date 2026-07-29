Il CEO di EA e vari manager hanno ottenuto grandi bonus, nonostante i licenziamenti

Nel mondo delle grandi aziende è pratica tristemente comune, ma fa comunque un certo effetto notare come anche in Electronic Arts, a fronte di licenziamenti di massa avvenuti tra gli sviluppatori, CEO e vari manager abbiano ricevuto dei notevoli bonus proprio in questo periodo.

In seguito ai risultati dell'anno fiscale 2026 e in vista della colossale acquisizione della compagnia per 55 miliardi di dollari da parte dell'Arabia Saudita, che è stata approvata dall'UE proprio in questi giorni, pare che i vertici della compagnia abbiano ricevuto dei premi davvero enormi.

Il CEO di EA in particolare, Andrew Wilson, sembra abbia intascato quasi 39 milioni di dollari, incluse stock option e pagamenti bonus vari, ma anche diversi altri executive avrebbero ricevuto compensi extra milionari come il CFO Stuart Canfield, la presidente Laura Miele e il CPO Mala Singh.