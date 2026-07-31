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La colossale acquisizione di Electronic Arts ha ora una data fissata, ed è molto vicina

Electronic Arts ha annunciato la data in cui avverrà la famosa acquisizione da 55 miliardi di dollari: avverrà la prossima settimana e farà tornare la compagnia privata dopo anni.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/07/2026
Il logo di Electronic Arts

C'è infine una data ufficiale fissata per la conclusione della colossale acquisizione di Electronic Arts da parte del fondo d'investimento pubblico dell'Arabia Saudita, e avverrà la prossima settimana, precisamente il 4 agosto 2026.

È lo stesso editore a confermare tale scadenza nei suoi nuovi documenti finanziari, in cui si ricorda che Electronic Arts tornerà ad essere un'azienda privata dalla settimana prossima, con l'operazione da 55 miliardi di dollari che metterà il colosso di Redwood City in gran parte nelle mani del fondo d'investimento dell'Arabia Saudita, insieme a Silver Lake e Affinity Partners.

Come abbiamo visto, l'acquisizione era stata approvata prima dagli azionisti di EA e poi dai vari enti regolatori, compresa anche l'Unione Europea che ha dato il via libera all'operazione proprio nei giorni scorsi.

Resta tutto com'è, pur cambiando tutto

Electronic Arts si aspetta al momento che l'acquisizione si concluda il 4 agosto 2026 o nei dintorni della chiusura del mercato azionario di tale giorno, si legge in una comunicazione del publisher, che in un primo momento non dovrebbe subire grossi cambiamenti dal punto di vista organizzativo.

Il quartier generale di Electronic Arts
Il quartier generale di Electronic Arts

In base a quanto riferito, Electronic Arts continuerà ad essere guidata dall'attuale CEO Andrew Wilson e avrà comunque il suo quartier generale nella sede attuale di Redwood City in California.

Electronic Arts crea EA Advertising, per potenziare le pubblicità nei videogiochi sportivi Electronic Arts crea EA Advertising, per potenziare le pubblicità nei videogiochi sportivi

Almeno in un primo momento non sono dunque previsti grossi cambiamenti all'attuale struttura, considerando comunque che EA ha già effettuato varie ristrutturazioni interne con numerosi licenziamenti e una riorganizzazione dei team che ha portato a concentrarsi su meno franchise di maggiore impatto.

Gli ultimi risultati finanziari hanno dimostrato una buona situazione per EA, ma ha fatto discutere il fatto che il CEO e vari manager abbiano ottenuto grandi bonus, nonostante i licenziamenti.

#Electronic Arts
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