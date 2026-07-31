La colossale acquisizione di Electronic Arts ha ora una data fissata, ed è molto vicina

È lo stesso editore a confermare tale scadenza nei suoi nuovi documenti finanziari, in cui si ricorda che Electronic Arts tornerà ad essere un'azienda privata dalla settimana prossima, con l'operazione da 55 miliardi di dollari che metterà il colosso di Redwood City in gran parte nelle mani del fondo d'investimento dell'Arabia Saudita, insieme a Silver Lake e Affinity Partners .

Resta tutto com'è, pur cambiando tutto

Electronic Arts si aspetta al momento che l'acquisizione si concluda il 4 agosto 2026 o nei dintorni della chiusura del mercato azionario di tale giorno, si legge in una comunicazione del publisher, che in un primo momento non dovrebbe subire grossi cambiamenti dal punto di vista organizzativo.

Il quartier generale di Electronic Arts

In base a quanto riferito, Electronic Arts continuerà ad essere guidata dall'attuale CEO Andrew Wilson e avrà comunque il suo quartier generale nella sede attuale di Redwood City in California.

Almeno in un primo momento non sono dunque previsti grossi cambiamenti all'attuale struttura, considerando comunque che EA ha già effettuato varie ristrutturazioni interne con numerosi licenziamenti e una riorganizzazione dei team che ha portato a concentrarsi su meno franchise di maggiore impatto.

Gli ultimi risultati finanziari hanno dimostrato una buona situazione per EA, ma ha fatto discutere il fatto che il CEO e vari manager abbiano ottenuto grandi bonus, nonostante i licenziamenti.