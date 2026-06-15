Electronic Arts crea EA Advertising, per potenziare le pubblicità nei videogiochi sportivi

Electronic Arts è una grande compagnia videoludica dedita a tante famose serie di videogiochi, ma in particolar modo è famosa per i propri titoli sportivi, come EA Sports FC e Madden NFL. Si tratta di prodotti di successo e ora la compagnia vuole renderli ancora più redditizi potenziando il sistema di pubblicità interne tramite una nuova piattaforma, EA Advertising .

Cos'è EA Advertising

"I tifosi di sport più appassionati sono videogiocatori. E quando videogiocano e giocano ai nostri titoli, questo alimenta la loro passione per lo sport. Sta creando nuovi tifosi per lo sport e sta davvero dando vita a questo ecosistema", ha affermato Alex Dao, vicepresidente del settore pubblicità e sponsorizzazioni di EA, nel corso di una recente intervista. "E così abbiamo visto un'enorme opportunità per iniziare a riportare all'interno dei nostri giochi un maggior numero di quei marchi che tipicamente si vedono in un contesto sportivo."

Le pubblicità non sono una novità all'interno dei giochi sportivi di Electronic Arts: Visa è presente in EA Sports FC e EA Sports College Football, ad esempio, e in EA Sports College Football 26 è presente la DEW University, un team giocabile creato con Pepsi (e il marchio Mountain Dew).

Queste collaborazioni sono però complicate da inserire e richiedono tempo. EA Advertising è una nuova interfaccia per chi vuole inserire pubblicità nei giochi di EA in modo più agile e analizzare l'impatto sul pubblico. Secondo EA, gli spettatori televisivi si distraggono mentre guardano lo sport, mentre durante una partita a un videogioco sono più focalizzati e quindi i brand possono ottenere più visibilità. Le pubblicità apparirebbero nel gameplay, ad esempio con dei cartelloni nello stadio.

Le pubblicità in ambito sportivo possono valere svariati milioni di dollari: ad esempio Disney ha pagato circa 8 milioni per una pubblicità da 30 secondi durante il Super Bowl. Non è quindi strano che EA voglia portare i brand verso i videogiochi con un sistema di pubblicità più facile da gestire.