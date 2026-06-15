Microsoft estende Advanced Shader Delivery a tutte le GPU AMD Radeon compatibili: addio allo shader stutter

Microsoft continua a lavorare per migliorare l'esperienza di gioco su PC e ha compiuto un importante passo avanti nella lotta contro uno dei problemi più fastidiosi per i videogiocatori: lo stuttering causato dalla compilazione degli shader.

Per raggiungere questo risultato, Microsoft ha sviluppato un sistema che consente di preparare gli shader in anticipo e archiviarli nel cloud . Quando un utente installa un gioco o aggiorna i driver, i file necessari vengono scaricati automaticamente, evitando lunghe attese e possibili cali di prestazioni durante le prime sessioni di gioco.

La disponibilità di questa nuova tecnologia per le GPU AMD

La tecnologia è stata introdotta inizialmente sui dispositivi portatili Asus ROG Xbox Ally e successivamente estesa agli utenti del programma Xbox Insider dotati di GPU AMD più recenti.

Con l'uscita dalla fase beta, il supporto è stato ampliato fino a comprendere tutte le schede Radeon basate su RDNA 1 e RDNA 2, includendo di fatto l'intera famiglia Radeon RX 5000 e i modelli successivi. Per utilizzare la funzione è necessario installare la versione 26.6.1 o più recente dei driver AMD Adrenalin.

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Al momento, ASD funziona esclusivamente con i giochi avviati tramite l'app Xbox su Windows. Non è ancora chiaro se e quando la tecnologia verrà estesa ad altre piattaforme molto diffuse, come Steam, che rappresenta il principale punto di riferimento per il gaming su PC. Per quanto riguarda NVIDIA, il supporto ufficiale è previsto entro la fine del 2026.