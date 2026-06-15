L'attrice di Karlach di Baldur's Gate 3 parla della presenza degli attori del gioco nella serie TV di HBO

Le parole di Béart su Baldur's Gate 3

"Craig Mazin [il creatore dello show] mi ha espresso personalmente la sua convinzione che il cast principale di Baldur's Gate 3 dovrebbe apparire in modo significativo sullo schermo nello show, che sia nei panni di qualcuno di familiare o di un personaggio nuovo."

Ovviamente non dobbiamo prendere questa dichiarazione come un annuncio ufficiale, ma come un desiderio di Mazin riportato da Béart. Non è affatto certo che gli attori del gioco appaiano nella serie TV. Dovremo attendere nuove informazioni da parte di HBO.

L'unica certezza al momento è che Mazin è un grande appassionato del videogioco. "Dopo aver dedicato quasi 1000 ore all'incredibile mondo di Baldur's Gate 3, è un sogno che si avvera poter continuare la storia creata da Larian e Wizards of The Coast", ha dichiarato Mazin in un comunicato al momento dell'annuncio del progetto. "Sono un fan devoto di D&D e del modo brillante in cui [il CEO di Larian] Swen Vincke e il suo talentuoso team lo hanno adattato. Non vedo l'ora di contribuire a dare vita a Baldur's Gate e a tutti i suoi incredibili personaggi con tutto il rispetto e l'amore possibili, e sono profondamente grato a Gabe Marano e al suo team di Hasbro per avermi affidato questa proprietà incredibilmente importante".

Ricordiamo infine che Baldur's Gate 3 riceverà un prequel focalizzato su Astarion.