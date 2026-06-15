L'attrice di Karlach di Baldur's Gate 3 parla della presenza degli attori del gioco nella serie TV di HBO

Samantha Béart è la nota attrice di Karlach in Baldur's Gate 3 e ha da poco raccontato ciò che sa della serie TV di HBO che farà da seguito al videogioco.
Nello specifico, ha parlato della possibilità che gli attori del videogioco siano presenti all'interno della serie televisiva.
Le parole di Béart su Baldur's Gate 3
"Craig Mazin [il creatore dello show] mi ha espresso personalmente la sua convinzione che il cast principale di Baldur's Gate 3 dovrebbe apparire in modo significativo sullo schermo nello show, che sia nei panni di qualcuno di familiare o di un personaggio nuovo."
@futuregamesshow Samantha Béart makes a crucial statement when asked about the Baldur's Gate 3 TV show in production from The Last of Us showrunner Craig Mazin... #BaldursGate3 #Karlach #bg3 ♬ original sound - FGS
Ovviamente non dobbiamo prendere questa dichiarazione come un annuncio ufficiale, ma come un desiderio di Mazin riportato da Béart. Non è affatto certo che gli attori del gioco appaiano nella serie TV. Dovremo attendere nuove informazioni da parte di HBO.
L'unica certezza al momento è che Mazin è un grande appassionato del videogioco. "Dopo aver dedicato quasi 1000 ore all'incredibile mondo di Baldur's Gate 3, è un sogno che si avvera poter continuare la storia creata da Larian e Wizards of The Coast", ha dichiarato Mazin in un comunicato al momento dell'annuncio del progetto. "Sono un fan devoto di D&D e del modo brillante in cui [il CEO di Larian] Swen Vincke e il suo talentuoso team lo hanno adattato. Non vedo l'ora di contribuire a dare vita a Baldur's Gate e a tutti i suoi incredibili personaggi con tutto il rispetto e l'amore possibili, e sono profondamente grato a Gabe Marano e al suo team di Hasbro per avermi affidato questa proprietà incredibilmente importante".
Ricordiamo infine che Baldur's Gate 3 riceverà un prequel focalizzato su Astarion.
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