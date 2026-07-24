Un nuovo progetto di Baldur's Gate 3 è stato annunciato: un fumetto di Dark Horse Comics e Larian Studios

Dark Horse Comics ha annunciato che è in produzione una nuova serie a fumetti. Vediamo i dettagli.

Larian Studios è attualmente al lavoro su Divinity, il suo nuovo GDR tattico. Baldur's Gate 3 è oramai completo e non possiamo aspettarci altre novità sostanziali, perlomeno non in formato videoludico. Per quanto riguarda altri media, Baldur's Gate 3 continua a essere molto attivo e, ora, è arrivato un nuovo annuncio.

Il nuovo progetto di Baldur's Gate 3

Come potete vedere qui sotto, tramite un tweet Dark Horse Comics ha scritto: "Hey, soldato... Una nuova serie a fumetti è in arrivo. Rimanete sintonizzati per altri dettagli. Dark Horse Comics x Baldur's Gate 3, con Larian Studios e Wizards of the Coast". L'immagine allegata è di Becky Cloonan, che ha lavorato per Marvel, DC Comics, Vertigo e in varie produzioni di Dark Horse Comics.

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Swen Vincke, capo di Larian Studios, aveva precedentemente suggerito che un qualche tipo di annuncio sarebbe arrivato a breve, rispondendo a uno streamer che stava celebrando il terzo anniversario di Baldur's Gate 3. Vincke ha scritto che "non avrebbe potuto scegliere un momento migliore".

I fan avevano supposto che sarebbe arrivato un annuncio riguardo a Divinity, invece si è trattato davvero di qualcosa legato a Baldur's Gate 3. Non ci resta che attendere per avere più dettagli su questa serie a fumetti.

Ricordiamo anche che Baldur's Gate 3 riceverà un prequel focalizzato su Astarion: ecco i dettagli sul nuovo romanzo.