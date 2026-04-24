Larian vuole "distruggere completamente" Steam con la pubblicazione di Divinity

Come forse ricorderete, quando Baldur's Gate 3 venne pubblicato, Steam andò un po' in panico, con un aumento significativo dei disservizi causati dall'enorme numero di utenti che stavano cercando di connettersi e scaricare il nuovo videogioco.
Si trattò di un ottimo indicatore del livello di successo di Baldur's Gate 3 e, ovviamente, lo sviluppatore Larian Studios vuole fare ancora meglio, "distruggendo completamente" Steam con la pubblicazione di Divinity.
Il commento del capo di Larian Studios
Michael Douse, publishing director di Larian Studios, ha condiviso un messaggio online, nel quale ha mostrato che il team tiene incorniciato in ufficio una stampa di una notizia dei problemi di Steam al lancio di Baldur's Gate 3.
Douse ha scritto: "Sono passato davanti a questo in ufficio. Mi ero dimenticato che fosse accaduto. All'epoca abbiamo anche richiesto conferma a Valve. Spero che la prossima volta lo distruggeremo completamente. Ti ricordi così poco quando stai facendo così tanto".
Va comunque detto che Divinity è ancora lontano e certamente non arriverà quest'anno. Non abbiamo una data di uscita, ma forse ai The Game Awards 2026 avremo modo di scoprirne di più. Per ora sappiamo che Divinity "sta prendendo vita": il boss di Larian Studios ha offerto un aggiornamento sui lavori.