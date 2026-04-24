Battlefield diventa un film con Michael B. Jordan, scritto da Christopher McQuarrie

Stando alle fonti dell'Hollywood Reporter, sempre piuttosto attendibili, Battlefield diventerà un film e a produrlo saranno Christopher McQuarrie e Michael B. Jordan, con quest'ultimo destinato probabilmente anche a interpretare un ruolo nella pellicola.

Si tratta di una coppia notevolissima: McQuarrie ha guidato per anni la saga di Mission: Impossible accanto a Tom Cruise, e in questo caso è coinvolto nelle vesti di sceneggiatore, regista e produttore. Jordan, dal canto suo, ha appena vinto un Oscar con I Peccatori.

Presentato già a diversi studi e piattaforme, il progetto vede anche Electronic Arts fra i produttori e la priorità del team creativo è quella di garantire al film un'uscita cinematografica tradizionale, puntando solo in un secondo momento alle piattaforme streaming.

I costi dell'operazione si preannunciano particolarmente elevati: oltre ai cachet delle star coinvolte, anche l'acquisizione dei diritti del franchise rappresenta una voce importante, segno della rilevanza commerciale di questa proprietà intellettuale.