Battlefield diventa un film con Michael B. Jordan, scritto da Christopher McQuarrie

Stando alle fonti dell'Hollywood Reporter, sempre piuttosto attendibili, Battlefield diventerà un film e a produrlo saranno Christopher McQuarrie e Michael B. Jordan, con quest'ultimo destinato probabilmente anche a interpretare un ruolo nella pellicola.
Si tratta di una coppia notevolissima: McQuarrie ha guidato per anni la saga di Mission: Impossible accanto a Tom Cruise, e in questo caso è coinvolto nelle vesti di sceneggiatore, regista e produttore. Jordan, dal canto suo, ha appena vinto un Oscar con I Peccatori.
Presentato già a diversi studi e piattaforme, il progetto vede anche Electronic Arts fra i produttori e la priorità del team creativo è quella di garantire al film un'uscita cinematografica tradizionale, puntando solo in un secondo momento alle piattaforme streaming.
I costi dell'operazione si preannunciano particolarmente elevati: oltre ai cachet delle star coinvolte, anche l'acquisizione dei diritti del franchise rappresenta una voce importante, segno della rilevanza commerciale di questa proprietà intellettuale.
La sfida con Call of Duty si sposta sul grande schermo
Con il film di Call of Duty in arrivo nelle sale il 30 giugno 2028, è chiaro che la realizzazione di un adattamento di Battlefield porterà la storica sfida fra le due serie sparatutto anche sul grande schermo, dando vita a un entusiasmante doppio confronto.
Ad ogni modo, alla luce di un team creativo di alto livello, di un franchise fortissimo e dell'interesse dei maggiori player del settore, l'adattamento di Battlefield si candida a diventare uno dei progetti più ambiziosi e costosi dei prossimi anni.