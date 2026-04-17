Il film di Call of Duty ha una data di uscita annunciata

Alla produzione troviamo inoltre David Glasser (101 Studios) e Bob Kostich, presidente di Activision, ma per ora non ci sono molte informazioni al riguardo al di là di questo primo scheletro di organigramma.

Il film di Call of Duty è scritto e prodotto da Peter Berg (autore anche di Friday Night Lights e Deepwater Horizon) e Taylor Sheridan (Yellowstone, Landman), con Berg che assumerà anche il ruolo di regista e interpreterà un ruolo come attore.

Dopo mesi di silenzio assoluto, riemerge il film di Call of Duty con l'annuncio di una data di uscita , che è ancora alquanto lontana e dimostra che la lavorazione è ancora agli inizi: l'adattamento cinematografico arriverà il 30 giugno 2028 nei cinema.

Una grossa produzione

La pellicola sarà un adattamento live action, con attori in carne e ossa, della celebre serie di videogiochi, prodotta in collaborazione da Paramount e Activision, puntando a "emozionare l'enorme base di fan, rispettando gli elementi distintivi che il pubblico ama di questa serie iconica, ma espandendo al contempo con coraggio il franchise verso un pubblico completamente nuovo".

"Essere stati incaricati da Activision e dai giocatori di tutto il mondo di portare sul grande schermo questo straordinario universo narrativo è per noi sia un onore che una responsabilità che non prendiamo alla leggera", ha dichiarato David Ellison, amministratore delegato di Paramount, in occasione dell'annuncio del film lo scorso settembre.

"Affrontiamo questo film con lo stesso impegno rigoroso e senza compromessi verso l'eccellenza che ha guidato il nostro lavoro su Top Gun: Maverick, assicurandoci che soddisfi gli standard eccezionalmente elevati che questo franchise e i suoi fan meritano".

Il film verrà lanciato prima nel circuito dei cinema e solo in un secondo momento attraverso streaming, in maniera tradizionale. Considerando che è prodotto da Paramount, sebbene la cosa non sia ancora stata specificata, è altamente probabile che lo streaming avvenga prima di tutto su Paramount+.

Nel frattempo è emerso che l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 4 sarebbe prevista per ottobre, secondo un'indiscrezione, mentre Call of Duty: Black Ops 7 si trova attualmente nella Stagione 3.