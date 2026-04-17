Metro Redux Bundle quasi regalato su Instant Gaming, due capitoli cult a soli 3€

Su Instant Gaming è disponibile una promozione sul Metro Redux Bundle, acquistabile a circa 3€ (IVA esclusa) invece dei 40€, con uno sconto del 93%. La key è riscattabile su Steam e consente di giocare su PC senza limitazioni. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è immediatamente attivabile. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . Il prezzo è tra i più bassi mai visti per questa raccolta, che include due titoli completi della serie.

Due capitoli, un’unica esperienza

Il bundle comprende le versioni rimasterizzate di Metro 2033 e Metro: Last Light, entrambe aggiornate con miglioramenti tecnici e ottimizzazioni rispetto alle edizioni originali. I giochi condividono la stessa ambientazione post-apocalittica, con un forte focus sulla narrazione e sull'atmosfera, alternando esplorazione, stealth e combattimenti.

La serie Metro è nota per il suo approccio più lento e immersivo rispetto agli sparatutto tradizionali, con particolare attenzione alla gestione delle risorse e alla tensione costante.

Si tratta di un bundle ideale sia per chi vuole recuperare due classici, anche in attesa di Metro 2039, che si è da poco mostrato in una presentazione approfondita, sia per chi cerca un'esperienza single player intensa senza spendere molto.