YouTube aggiorna la condivisione da mobile: arrivano i timestamp, ma sparisce una vecchia funzione

L'app mobile di YouTube si prepara a cambiare il modo in cui vengono condivisi i video. La piattaforma sta introducendo una funzione attesa da tempo, che consente di condividere un contenuto partendo da un punto preciso della riproduzione direttamente da smartphone. Una novità che punta a semplificare l'invio di segmenti specifici, senza passaggi intermedi.
Parallelamente, questa modifica comporta la rimozione di una funzione già esistente. La possibilità di creare Clips, ovvero brevi estratti condivisibili di un video, non sarà più disponibile per nuovi contenuti. Una scelta che segna un cambiamento nell'approccio alla distribuzione dei frammenti video.
I timestamp su mobile
Con il nuovo sistema, sarà possibile selezionare un timestamp preciso e inviare il link che avvierà la riproduzione esattamente da quel punto. Una soluzione più immediata rispetto al ritaglio manuale di una clip, soprattutto per chi utilizza principalmente dispositivi mobili.
Le Clip già create continueranno a essere accessibili e visualizzabili, ma non sarà più possibile generarne di nuovi. Inoltre, verranno meno alcune opzioni che caratterizzavano questa funzione, come la possibilità di impostare un punto di fine o aggiungere descrizioni personalizzate ai contenuti condivisi. Questo riduce il livello di personalizzazione, ma semplifica il processo.
YouTube ha spiegato che, nonostante le Clip abbiano rappresentato uno strumento utile per i creator nel raggiungere nuovi utenti, il contesto attuale offre alternative più avanzate. Esistono infatti strumenti di terze parti e programmi dedicati ai creator che consentono di creare e distribuire clip con funzionalità più evolute, spesso compatibili con più piattaforme.
La funzione Clips era stata introdotta nel 2021, in un momento in cui la frammentazione dei contenuti video stava diventando centrale nelle strategie di distribuzione. La sua rimozione indica un possibile cambio di priorità, con una maggiore apertura verso soluzioni esterne.