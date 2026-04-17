Conserva le cartucce per giochi Nintendo Switch con questa pratica custodia ispirata ai Pokémon Gengar e Mimikyu

Se hai bisogno di una pratica custodia che possa custodire fino a 24 cartucce per Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e OLED, puoi trovare su Amazon questo prodotto targato HORI a soli 19,89 €. Attualmente non è in offerta, ma il prezzo è piuttosto accessibile e si tratta di un accessorio sempre utile. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da un fornitore terzo e lo riceverai intorno al 24 aprile. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un accessorio pratico
Questo accessorio è targato HORI ed è ispirato ai Pokémon Gengar e Mimikyu, con una colorazione viola. Si tratta comunque di un prodotto con licenza ufficiale Nintendo e The Pokémon Company International. La custodia rigida custodisce fino a 24 cartucce per giochi Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
È compatta e portatile, permettendoti di inserire e rimuovere le cartucce con facilità, oltre a poterle portare con te ovunque tu voglia insieme alla console. Insomma, se ami i Pokémon e cerchi anche un accessorio a tema, questo prodotto è la scelta ideale per te.