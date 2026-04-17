La nuova dashboard di Xbox è ora disponibile per tutti gli utenti

Tante novità interessanti

Tra le novità più evidenti, in termini estetici, c'è la possibilità di personalizzare il menù Guida applicando la sfumatura di colore in base alla colorazione scelta per la propria interfaccia, inoltre sul profilo pubblico saranno visibili facilmente i badge Xbox conquistati.

Un esempio della nuova Guida con sfumatura di colore

È ora possibile inserire fino a dieci gruppi di titoli e app nella schermata principale in Home, aumentati notevolmente rispetto ai due che potevano essere inseriti in precedenza.

Un indicatore sui salvataggi è stato inserito negli Hub dei giochi, consentendo così di vedere più facilmente se i progressi sono sincronizzati tra console, PC e cloud, inoltre nuovi indicatori sulla risoluzione scelta e la qualità del network sono ora visibili con i giochi in streaming su cloud.

Una delle aggiunte più importanti è però la suddetta opzione legata all'attivazione del Quick Resume: l'opzione può essere attivata o meno scegliendone il comportamento gioco per gioco, dunque non viene più attivata di default su qualsiasi titolo.

Sebbene si tratti di una delle funzionalità più apprezzate di Xbox, in certi giochi può causare problemi come in quelli online, rendendone superflua l'attivazione iniziale, cosa risolta con questo nuovo aggiornamento.