Dopo essere stata testata dagli insider, la nuova dashboard di Xbox è ora disponibile per tutti gli utenti attraverso un aggiornamento pubblicato nelle ore scorse da Microsoft, consentendo dunque l'attivazione delle nuove opzioni.
Si tratta di una serie di novità molto interessanti, che riguardano la personalizzazione dell'interfaccia e anche altre opzioni più profonde, come quella legata alla possibilità di attivare o meno il Quick Resume gioco per gioco.
L'aggiornamento dovrebbe partire automaticamente se avete l'opzione impostata per il mantenimento della console aggiornata alle ultime versioni del firmware, altrimenti potete attivarlo manualmente andando sulle impostazioni di sistema.
Tante novità interessanti
Tra le novità più evidenti, in termini estetici, c'è la possibilità di personalizzare il menù Guida applicando la sfumatura di colore in base alla colorazione scelta per la propria interfaccia, inoltre sul profilo pubblico saranno visibili facilmente i badge Xbox conquistati.
È ora possibile inserire fino a dieci gruppi di titoli e app nella schermata principale in Home, aumentati notevolmente rispetto ai due che potevano essere inseriti in precedenza.
Un indicatore sui salvataggi è stato inserito negli Hub dei giochi, consentendo così di vedere più facilmente se i progressi sono sincronizzati tra console, PC e cloud, inoltre nuovi indicatori sulla risoluzione scelta e la qualità del network sono ora visibili con i giochi in streaming su cloud.
Una delle aggiunte più importanti è però la suddetta opzione legata all'attivazione del Quick Resume: l'opzione può essere attivata o meno scegliendone il comportamento gioco per gioco, dunque non viene più attivata di default su qualsiasi titolo.
Sebbene si tratti di una delle funzionalità più apprezzate di Xbox, in certi giochi può causare problemi come in quelli online, rendendone superflua l'attivazione iniziale, cosa risolta con questo nuovo aggiornamento.