Netflix rinnova l’app mobile: arriva il feed verticale per serie e film

Netflix ha annunciato un aggiornamento importante della propria applicazione mobile, con un lancio previsto entro la fine di aprile. Il cambiamento principale riguarda l'introduzione di un'interfaccia rivista, progettata per adattarsi a un'offerta di intrattenimento sempre più ampia e diversificata.
La novità più evidente è l'arrivo di un feed video verticale, una modalità di navigazione che richiama formati già diffusi su altre piattaforme. L'obiettivo è facilitare l'esplorazione dei contenuti direttamente da smartphone, rendendo più immediato il passaggio da una clip alla visione completa di una serie o di un film.
Il feed verticale di Netflix
Secondo quanto comunicato nella lettera agli azionisti relativa al primo trimestre del 2026, la distinzione tra fruizione su televisione e dispositivi mobili sta progressivamente diminuendo. In particolare, i contenuti come i video podcast registrano una maggiore incidenza proprio su mobile, segnalando un cambiamento nelle abitudini di consumo.
Il co-CEO Greg Peters aveva già anticipato a gennaio l'intenzione di intervenire sull'interfaccia mobile, indicando la necessità di adattare il prodotto alla crescita prevista nel lungo periodo. Il restyling viene quindi presentato come una tappa per sostenere l'evoluzione del servizio nei prossimi anni.
Il nuovo design segue un aggiornamento già introdotto nel 2025 per l'app dedicata alle smart TV. In quell'occasione, Netflix aveva anche avviato i primi test del feed verticale, mostrando brevi clip tratte da film e serie presenti nel catalogo. Questi estratti consentono agli utenti di accedere rapidamente al contenuto completo con un semplice tocco.
La scelta di puntare su un formato verticale evidenzia come le piattaforme di streaming stiano cercando di intercettare modelli di fruizione più dinamici, tipici dei social media. La navigazione basata su clip brevi può influenzare il modo in cui vengono scoperti nuovi contenuti, riducendo il tempo necessario per decidere cosa guardare.