Netflix, più pubblicità ed eventi sportivi dopo lo stop con Warner Bros?

L'eventuale acquisizione avrebbe garantito accesso immediato a franchise di grande richiamo, come Game of Thrones, senza la necessità di investimenti interni su larga scala. La decisione di interrompere le trattative, tuttavia, ridefinisce le priorità della società in un contesto in evoluzione, dove Paramount potrebbe ottenere quegli stessi contenuti.

L'attesa per i risultati trimestrali di Netflix, previsti per domani, giovedì 16 aprile 2026, si concentra su due elementi chiave: la spesa per i contenuti e lo sviluppo del business pubblicitario. La pubblicazione dei conti segna il primo aggiornamento finanziario dopo il mancato accordo con Warner Bros Discovery, operazione che avrebbe potuto cambiare in modo significativo il posizionamento della piattaforma.

Pubblicità e nuovi contenuti

Secondo le stime degli analisti, Netflix dovrebbe chiudere il primo trimestre con ricavi pari a circa 11,2 miliardi di euro, in crescita del 15,5% su base annua. Di questi, circa 580 milioni di euro deriverebbero dalla pubblicità, un segmento ancora limitato ma in espansione. L'aumento dei prezzi negli Stati Uniti a marzo potrebbe contribuire a una revisione al rialzo delle previsioni annuali.

Le reazioni degli investitori ai passaggi chiave delle trattative con Warner Bros.

Allo stesso tempo, il rincaro degli abbonamenti potrebbe spingere una parte degli utenti verso il piano supportato da annunci, rafforzando ulteriormente questa linea di business. Gli investitori osservano con attenzione questo passaggio, considerato uno dei principali driver di crescita nei prossimi trimestri.

La rinuncia all'accordo con Warner Bros, valutato circa 66 miliardi di euro, ha avuto un impatto positivo sul titolo, che ha registrato un incremento del 13% dall'inizio dell'anno e del 26% dopo lo stop alle trattative. Il mercato sembra premiare un approccio più prudente sul fronte delle acquisizioni, a favore di una crescita organica.

Parallelamente, si profila un aumento della concorrenza. L'eventuale fusione tra Warner Bros e Paramount Skydance, stimata intorno ai 101 miliardi di euro, potrebbe rafforzare un nuovo polo capace di competere direttamente con Netflix sul piano dei contenuti e della distribuzione. Nel frattempo, la piattaforma continua a investire su eventi live e contenuti in diretta, con l'obiettivo di attrarre inserzionisti. Tra le iniziative recenti si segnalano un concerto del gruppo BTS trasmesso da Seul, che ha raggiunto oltre 18 milioni di spettatori, e competizioni sportive come il World Baseball Classic, tra i contenuti più seguiti a livello globale.

Il focus sugli eventi dal vivo rappresenta un cambio importante per Netflix, tradizionalmente legata a contenuti on demand. Questa evoluzione si inserisce in una strategia che vuole trasformare la piattaforma in un attore rilevante anche nel mercato pubblicitario globale.