Saros, svelate le dimensioni del download e la data del preload dell'esclusiva PS5

La data di uscita di Saros si avvicina rapidamente e, come da tradizione, il profilo X di PlayStation Game Size ha anticipato sia le dimensioni del download sia le tempistiche del preload della nuova esclusiva PS5 firmata Housemarque.

Per quanto riguarda il peso, l'installazione richiederà circa 83,44 GB di spazio libero. Il dato si riferisce alla versione 01.002.002, quindi con almeno una patch già applicata, e potrebbe subire piccole variazioni da qui al lancio.