Saros, svelate le dimensioni del download e la data del preload dell'esclusiva PS5

La data di uscita di Saros si avvicina rapidamente e, come da tradizione, il profilo X di PlayStation Game Size ha anticipato sia le dimensioni del download sia le tempistiche del preload della nuova esclusiva PS5 firmata Housemarque.
Per quanto riguarda il peso, l'installazione richiederà circa 83,44 GB di spazio libero. Il dato si riferisce alla versione 01.002.002, quindi con almeno una patch già applicata, e potrebbe subire piccole variazioni da qui al lancio.
Preload e lancio variano in base alla versione acquistata
Sul fronte preload, le tempistiche cambiano in base all'edizione preacquistata tramite PlayStation Store, ma in generale sarà possibile iniziare a scaricare i file con circa una settimana di anticipo.
Chi ha scelto la Digital Deluxe Edition da 89,99 euro potrà avviare il download dal 21 aprile, in vista dell'accesso anticipato fissato al 28 aprile. Chi invece ha optato per l'edizione standard da 79,99 euro dovrà attendere il 23 aprile, con lancio globale previsto per il 30 aprile.
Per ingannare l'attesa, vi consigliamo di recuperare il nostro provato di Saros, dove raccontiamo le impressioni maturate dopo tre intense ore di gioco.