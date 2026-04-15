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Pokémon Perla Splendente è in sconto su AliExpress: recupera questo capitolo e risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Pokémon Perla Splendente. Tutti i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/04/2026
Pokémon Perla Splendente
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Su AliExpress, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Pokémon Perla Splendente: il codice da applicare per ottenere lo sconto è MULTI2, coupon dal valore di 2€ per un prezzo finale d'acquisto di 23,69€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link.

Pokémon Perla Splendente è un remake moderno del classico Pokémon Perla, che permette ai giocatori di tornare nella celebre regione di Sinnoh con una veste completamente rinnovata. L'obiettivo principale resta quello di intraprendere un viaggio per diventare Campione della Lega Pokémon, affrontando allenatori, catturando creature e costruendo la propria squadra ideale.

Ulteriori dettagli sul gioco

Questa versione introduce miglioramenti grafici e nuove funzionalità che arricchiscono l'esperienza originale. Tra le novità più interessanti c'è il Grand Underground, un'ampia area sotterranea dove è possibile esplorare, scavare alla ricerca di oggetti e fossili Pokémon, e persino creare una propria Base Segreta personalizzata.

Pokemon Diamante Lucente Perla Splendente 9

Un'altra attività disponibile è il Super Contest Show, una modalità che mette alla prova il senso del ritmo e lo stile del giocatore, offrendo una variante divertente rispetto alle classiche battaglie.

Grazie alla sua natura di remake, il gioco mantiene intatto il fascino dell'avventura originale, ma lo aggiorna per adattarlo alle caratteristiche di Nintendo Switch. Il risultato è un'esperienza che unisce nostalgia e innovazione. Qui la nostra recensione.

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