Un solo controller per tutte le piattaforme con l'adattatore bluetooth 8BitDo in promozione su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'adattatore USB per controller. Tramite l'applicazione del codice sconto MULTI2 è possibile risparmiare 2€ sul prodotto targato 8BitDo che viene messo in vendita a 14,77€. Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link.

L'8BitDo Bluetooth Adapter è un adattatore plug-and-play progettato per semplificare l'utilizzo di numerosi controller su diverse piattaforme, rendendo l'esperienza di gioco più flessibile e immediata. Grazie alla sua installazione facile e immediata, non richiede configurazioni complesse: basta collegarlo per iniziare a giocare.