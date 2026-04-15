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Un solo controller per tutte le piattaforme con l'adattatore bluetooth 8BitDo in promozione su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'adattatore USB per controller. Scopriamo insieme i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/04/2026
Adattatore controller

Su AliExpress, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'adattatore USB per controller. Tramite l'applicazione del codice sconto MULTI2 è possibile risparmiare 2€ sul prodotto targato 8BitDo che viene messo in vendita a 14,77€. Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link.

L'8BitDo Bluetooth Adapter è un adattatore plug-and-play progettato per semplificare l'utilizzo di numerosi controller su diverse piattaforme, rendendo l'esperienza di gioco più flessibile e immediata. Grazie alla sua installazione facile e immediata, non richiede configurazioni complesse: basta collegarlo per iniziare a giocare.

Ulteriori dettagli

Uno dei principali punti di forza è la connettività versatile. Questo lo rende una soluzione ideale per chi desidera un unico accessorio compatibile con più sistemi.

L'adattatore supporta un'ampia gamma di controller, tra cui DualSense, DualShock 4 e DualShock 3, controller Xbox Series X|S, Xbox One, Switch Pro, Joy-Con, Wii U Pro, telecomando Wii e dispositivi 8BitDo, oltre a stick arcade compatibili. Questa compatibilità universale permette di utilizzare i propri controller preferiti senza limitazioni.

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Un altro elemento importante è il supporto al software dedicato 8BitDo Ultimate Software, che consente di personalizzare i comandi e ottimizzare le impostazioni del controller in base alle proprie esigenze di gioco. Questo livello di personalizzazione migliora l'esperienza complessiva, rendendola più precisa e adattabile.

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