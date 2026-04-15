Rifiutare i cookie potrebbe non servire a nulla: Google, Meta e Microsoft potrebbero tracciarvi lo stesso

Immaginate di aprire una pagina web alla ricerca di informazioni e di trovarvi davanti al classico banner che vi chiede di accettare i cookie . Molti utenti li accettano senza pensarci troppo, pur di accedere rapidamente ai contenuti senza interruzioni, mentre altri scelgono di rifiutarli per limitare il tracciamento da parte degli inserzionisti . Eppure, secondo un'indagine condotta in California, rifiutare i cookie potrebbe non avere l'effetto sperato, dato che in alcuni casi le grandi aziende continuerebbero a comportarsi come se il consenso fosse stato comunque concesso.

A riportare queste informazioni è l'azienda californiana webXray , specializzata in analisi dei dati. Si tratta di risultati che, come sempre, vanno interpretati con cautela. Secondo l'azienda, diversi grandi attori del settore tecnologico continuerebbero a utilizzare cookie per il tracciamento degli utenti anche quando questi hanno espresso il proprio rifiuto.

Google, Meta e Microsoft sotto esame

Più nel dettaglio, Microsoft ignorerebbe circa la metà dei segnali di opt-out e continuerebbe a tracciare gli utenti sul 35% dei siti clienti, con sanzioni stimate fino a 390 milioni di dollari. Google, invece, ignorerebbe circa l'86% delle richieste di opt-out, con tracciamento attivo sul 77% dei siti, per potenziali multe stimate in 2,31 miliardi di dollari.

Meta, infine, potrebbe aver generato esposizioni fino a 9,3 miliardi di dollari in sanzioni, con il 69% dei siti che ignorerebbe i rifiuti ai cookie e il 21% che continuerebbe a tracciare attivamente gli utenti. Tutte e tre le aziende hanno contestato il rapporto, sostenendo che l'audit descrive in modo non corretto le tecnologie utilizzate.