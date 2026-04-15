Annunciata la data di uscita di Dragon Quest Smash/Grow con un trailer

Sono già aperte le pre-registrazioni. Trovate la pagina dedicata alla versione Android su Google Play Store e quella iOS su App Store . Inoltre, l'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Dragon Quest Smash/Grow , ed è anche piuttosto vicina. Questo GDR roguelite free-to-play sbarcherà su dispositivi mobile iOS e Android il prossimo 21 aprile.

Che cos'è Dragon Quest Smash/Grow

Dragon Quest Smash / Grow è un nuovo spin‑off che reinterpreta la storica e longeva serie di Square Enix in chiave roguelite con un ritmo d'azione molto più serrato del solito. Il gioco punta tutto su combattimenti immediati, ondate di mostri da spazzare via e le Coup de Grâce, spettacolari mosse finali capaci di ripulire l'area in un istante.

Ogni partita è diversa dalla precedente grazie al sistema di Blessing, potenziamenti casuali che modificano abilità e approccio tattico a ogni stage, costringendo il giocatore ad adattarsi a situazioni sempre nuove. A questo si aggiunge la scelta delle Vocazioni, le classi classiche della serie, che possono essere sviluppate attraverso nodi dedicati per sbloccare abilità e sinergie sempre più profonde.

Il gioco include una modalità storia porta i giocatori a esplorare misteriose "rift", dungeon generati proceduralmente che minacciano di destabilizzare il mondo, accompagnati dal fidato compagno meccanico Roly. Sarà unire le forze con fino a tre giocatori tramite missioni dedicate per affrontare orde di nemici e boss impegnativi. Ad arricchire ulteriormente il pacchetto anche contenuti ad alta rigiocabilità come Gauntlette e gli Shrine, pensati per mettere alla prova le migliori squadre e offrire sfide sempre più dure.