Inazuma Eleven: Cross ha una data d'uscita, almeno per il Giappone

Level-5 e lo sviluppatore Aiming hanno confermato che Inazuma Eleven: Cross, nuovo videogioco calcistico con formula free-to-play, sarà disponibile in Giappone a partire dal 9 giugno 2026. Sarà disponibile su Google Play in versione Android e su App Store in versione iOS. Attualmente, le aziende hanno già dato il via alla fase di pre-registrazione per l'utenza nipponica.
Altri dettagli
In una nota diffusa per l'occasione, le società hanno confermato la data e annunciato le prime iniziative legate all'uscita: "Il nostro nuovo titolo per dispositivi mobili Inazuma Eleven: Cross sarà lanciato ufficialmente martedì 9 giugno 2026. In concomitanza con l'uscita, abbiamo svelato lo speciale progetto Japan National Team 2026".
Questa iniziativa, nata in collaborazione con la federazione calcistica nipponica, prevede la pubblicazione di illustrazioni commemorative inedite e l'aggiunta all'interno del gioco di due volti storici del franchise.
I giocatori potranno infatti schierare Mark Evans (conosciuto in Giappone come Mamoru Endo) e Jude Sharp (Yuto Kido), per l'occasione equipaggiati con la divisa ufficiale della nazionale di calcio del Giappone.
Le aziende non hanno ancora fornito informazioni in merito a una possibile pubblicazione del titolo sui mercati occidentali, che quindi rimane sospesa. Staremo a vedere se qualcosa si sbloccherà nei prossimi mesi. Nel frattempo possiamo continuare a giocare a Inazuma Eleven: Victory Road.
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