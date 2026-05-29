Inazuma Eleven: Cross ha una data d'uscita, almeno per il Giappone

Level-5 e lo sviluppatore Aiming hanno confermato che Inazuma Eleven: Cross, nuovo videogioco calcistico con formula free-to-play, sarà disponibile in Giappone a partire dal 9 giugno 2026. Sarà disponibile su Google Play in versione Android e su App Store in versione iOS. Attualmente, le aziende hanno già dato il via alla fase di pre-registrazione per l'utenza nipponica.