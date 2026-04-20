Dragon Quest Smash/Grow è ora disponibile gratis su iOS e Android

Dragon Quest Smash/Grow è disponibile da oggi su iOS e Android: si tratta del nuovo mobile game basato sulla celebre serie Square Enix, che miscela in questo caso le meccaniche classiche dei jRPG con elementi in stile Vampire Survivors.
Scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, Dragon Quest Smash/Grow porta sullo schermo l'iconico stile di Akira Toriyama per catapultarci all'interno di combattimenti frenetici, impreziositi da un tradizionale sistema di crescita e progressione.
Nel gioco vestiremo i panni di un eroe senza nome determinato a salvare il mondo di Valdecia dalla minaccia dei Rift: misteriose fratture spazio-temporali da cui emergono i mostri storici della serie Dragon Quest, pronti a portare caos e distruzione.
Il gameplay di Dragon Quest Smash/Grow ci vedrà attraversare una sequenza di dungeon man mano più complessi, che culminano ogni volta con uno scontro finale con un boss in cui potremo mettere alla prova le abilità sbloccate fino a quel momento.
Un Dragon Quest diverso dal solito
Annunciato lo scorso settembre, Dragon Quest Smash/Grow punta a offrire un'esperienza decisamente diversa rispetto alla formula classica della serie Square Enix, che come detto attinge alle meccaniche di successo dei cosiddetti survivors-like.
Sul piano strutturale, infatti, il gioco adotta un approccio "grow and grind" che si basa sulla crescita continua del personaggio e può contare sullo spessore garantito dalle diverse classi e abilità disponibili.
Si tratta di un mix che riuscirà a far breccia presso gli appassionati della saga?