Moon Knight potrebbe tornare in un film sui Midnight Sons, rivela Oscar Isaac

Ospite di un podcast, Oscar Isaac ha rivelato che Moon Knight potrebbe tornare in un film sui Midnight Sons: un progetto che andrebbe finalmente a segnare l'atteso ritorno del personaggio, dopo il successo della sua serie televisiva.
"Ci sono state discussioni interessanti su Midnight Sons", ha detto Isaac. "Il tono è davvero importante perché avrebbe a che fare con temi molto reali. Si tratterebbe di esprimere qualcosa di autentico, impegnativo e difficile."
"Penso che, se vuoi farci un film, devi prenderlo sul serio. Anche se si tratta di un fumetto folle, è proprio questo che cerca di fare: tenere insieme entrambe le cose", ha continuato l'attore, riferendosi all'approccio che una trasposizione simile dovrebbe utilizzare.
Il punto, ora, è capire se oltre alle discussioni sul progetto ci sia stato anche qualcosa di più concreto, visto che sono passati ormai quattro anni dalla serie TV di Moon Knight e non ci sono stati sviluppi relativi all'eroe Marvel.
Una squadra davvero speciale
L'ottima serie televisiva di Moon Knight ha lasciato aperte parecchie porte su cui Marvel non è più tornata, dunque è chiaro che un ritorno del personaggio, in qualsiasi forma, potrebbe rappresentare qualcosa di davvero importante per i suoi fan.
Un film dedicato ai Midnight Sons, peraltro, vedrebbe la presenza di una squadra formata non solo da Mark Spector ma anche da Blade, Ghost Rider, Werewolf by Night ed Elsa Bloodstone: figure indubbiamente affascinanti, ma che solo in parte hanno goduto di una rappresentazione all'interno del Marvel Cinematic Universe.