Moon Knight 1x06, la recensione dell'episodio finale della serie Disney/Marvel

La stessa identità dell'operazione televisiva è piuttosto ambigua: Moon Knight dovrebbe essere una Limited Series - definizione che contrassegna solitamente le miniserie a stagione unica come Hawkeye e WandaVision - ma sui social Disney+ ha pubblicizzato l'ultimo appuntamento come "season finale", che solitamente suggerisce una produzione aperta a stagioni successive.

Come temevamo, la nuova serie Marvel Studios su Disney+ è arrivata al finale col fiato corto: troppa carne al fuoco, per un personaggio così complesso come Moon Knight. Senza considerare, poi, che gli scrittori hanno dovuto condensare il tutto in appena 45 minuti di episodio. La serie è sempre stata difficile da contestualizzare fin dall'inizio: ha cambiato genere, passando dal thriller psicologico all'avventura all'horror, senza mai trovare la quadra e, soprattutto, senza mai ritagliarsi uno spazio efficace nel Marvel Cinematic Universe.

Dèi...

Moon Knight, Oscar Isaac in costume

L'ultimo episodio di Moon Knight si potrebbe dividere idealmente in due parti. La prima metà cerca di chiudere frettolosamente tutte le sottotrame lasciate in sospeso prima del gran finale, ma il risultato è un guazzabuglio confuso che il regista Mohamed Diab non riesce a mettere insieme in modo convincente. Abbiamo sostanzialmente tre trame parallele che si sovrappongono. Nella prima, Marc deve scegliere se restare nell'Aldilà o tornare ad aiutare Steven, sebbene Taweret insista che non sia possibile. Nella seconda, Layla deve liberare Khonshu senza farsi scoprire da Harrow e i suoi scagnozzi. Nella terza, abbiamo finalmente il tanto atteso incontro tra Harrow e Ammit.

Ancora una volta, le scene con l'Enneade sono il punto più basso della serie. Harrow si sbarazza degli Avatar fuori campo, con uno degli stacchi più famigerati nella storia della TV: l'attacco col lampo che taglia su una scena completamente diversa, che ci ha riportato alla memoria il famosissimo e mai mostrato scontro tra Peter Petrelli e Sylar in Heroes.

Non staremo a raccontarvi come e perché Marc e Steven rientrino in gioco, anche perché è una soluzione piuttosto stucchevole che non ci ha trasmesso poi così tanto l'intenzione originale degli autori. Secondo Oscar Isaac, Moon Knight avrebbe dovuto sfatare i tabù dei problemi mentali, dimostrando agli spettatori che non devono restare per forza dei punti deboli. Diciamo che il fumetto di Jeff Lemire cui si ispira quella scena specifica riusciva molto meglio nell'intento.

Veniamo invece al personaggio di Ammit, che sostanzialmente si qualifica come la tipica mastermind dietro le quinte che vuole distruggere/conquistare il mondo. Harrow a questo punto perde ogni significato o dimensione, trasformandosi nel suo lacchè senza praticamente dire più una parola dopo un timido confronto. Ammit, dal canto suo, è un bel mostro in computer grafica: per metà coccodrillo, è qualitativamente una spanna sopra Taweret, e molte di più sopra Khonshu, che resta forse la creatura in CGI più deludente - ma anche inquietante - della serie.