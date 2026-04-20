Apple, Tim Cook lascia il ruolo di CEO: lo sostituirà John Ternus

" Amo Apple con tutto me stesso e sono immensamente grato di aver avuto l'opportunità di lavorare con un team così ingegnoso, innovativo, creativo e profondamente attento, che non ha mai vacillato nella sua dedizione ad arricchire la vita dei nostri clienti e a creare i migliori prodotti e servizi al mondo."

"È stato il più grande privilegio della mia vita essere l'amministratore delegato di Apple e aver avuto la fiducia di guidare un'azienda così straordinaria", ha dichiarato Tim Cook contestualmente al suo annuncio.

Tim Cook ha annunciato che lascerà il ruolo di CEO di Apple : l'addio sarà effettivo a partire dal 1 settembre 2026, quando verrà sostituito da John Ternus, attuale hardware engineering chief della casa di Cupertino.

Un degno sostituto

Si parlava già lo scorso novembre del possibile addio di Tim Cook e dell'avvicendamento con John Ternus, ma ora è ufficiale. "John Ternus ha la mente di un ingegnere, l'anima di un innovatore e il cuore per guidare con integrità e onore", ha detto Cook nel presentare la persona che lo sostituirà come CEO.

John Ternus e Tim Cook

"È un visionario, i suoi contributi ad Apple in venticinque anni sono già troppo numerosi per essere contati ed è senza dubbio la persona giusta per guidare Apple nel futuro. Non potrei essere più fiducioso nelle sue capacità e nel suo carattere, e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui durante questa transizione e nel mio nuovo ruolo di presidente esecutivo."

"Sono profondamente grato per questa opportunità di portare avanti la missione di Apple", ha detto invece Ternus. "Avendo trascorso quasi tutta la mia carriera in Apple, ho avuto la fortuna di lavorare sotto la guida di Steve Jobs e di avere Tim Cook come mentore."

"È stato un privilegio contribuire a plasmare prodotti ed esperienze che hanno cambiato così tanto il modo in cui interagiamo con il mondo e tra di noi. Sono pieno di ottimismo per ciò che possiamo realizzare negli anni a venire, e sono felice di sapere che le persone più talentuose al mondo sono qui in Apple, determinate a far parte di qualcosa di più grande di ciascuno di noi."

"Accetto questo ruolo con umiltà e prometto di guidare l'azienda con i valori e la visione che hanno reso questo luogo speciale per mezzo secolo."