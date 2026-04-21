Forza Horizon 6 potrebbe aver già venduto mezzo milione di copie solo su Steam

Merito di un marketing con i fiocchi?

Confrontando questi numeri con altri casi noti e con grandi sequel, Alinea Analytics ritiene che preordini così elevati potrebbero permettere a Forza Horizon 6 di superare i 2 milioni di copie vendute su Steam nelle prime 24 ore dal debutto.

Oltre alla forza del brand, questi risultati sembrano essere stati spinti anche da una campagna marketing particolarmente efficace. Le vendite giornaliere hanno registrato picchi significativi dopo la rivelazione della mappa, la fine dell'embargo sui contenuti preview e il primo gameplay dell'8 aprile.

Il picco più alto è però arrivato il 13 aprile, quando Playground Games ha pubblicato la lista degli obiettivi: il focus sull'esplorazione, l'apparente assenza di achievement tediosi e un percorso verso il 100% più accessibile pare abbiano entusiasmato la community e convinto in molti all'acquisto.