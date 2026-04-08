Forza Horizon 6: il prologo si mostra in un video ufficiale sui primi minuti di gioco

Una spettacolare introduzione

Il prologo è una vera e propria tradizione di Forza Horizon, e serve per costruire la storia e presentare al meglio l'ambientazione che farà da scenario per tutte le corse, che in questo caso è rappresentata dal Giappone.

In questo caso, forse l'introduzione è un po' meno rutilante e spettacolare di quella vista in Forza Horizon 5, con il famoso lancio dall'aereo e la corsa a rotta do collo giù da un vulcano, ma anche qui ci troviamo di fronte a una cosa giù per le montagne, dopo aver raggiunto il luogo percorrendo varie strade di campagna.

Dopo aver fatto conoscenza con alcuni personaggi all'interno di Horizon Festival, ci ritroviamo in un condensato di corse fra drifting e percorsi che arrivano fino alla città, dando modo di vedere una panoramica delle caratteristiche principali di Forza Horizon 6.

Da notare che, al momento, il video è a 30 fps, probabilmente con il gioco impostato nella modalità qualità, ma sarà comunque presente una modalità Performance a 60 fps al lancio.