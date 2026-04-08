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Forza Horizon 6: il prologo si mostra in un video ufficiale sui primi minuti di gioco

Forza Horizon 6 torna a mostrarsi in video, in questo caso con un gameplay completo dei primi 6 minuti di gioco, che mostrano il prologo di questo nuovo capitolo in Giappone.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   08/04/2026
Forza Horizon 6 e i ciliegi in fiore
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Con l'uscita ormai sempre più vicina, possiamo vedere l'intero prologo di Forza Horizon 6 in un video ufficiale che mostra di fatto i primi minuti del gioco sviluppato da Playground Games, consentendo di dare un'occhiata all'introduzione che imposta la storia e la progressione di questo nuovo racing.

Si tratta dunque dei primi 6 minuti di gioco di Forza Horizon 6, che ci introducono all'interno del nuovo Festival ponendo le basi della storia e della progressione del protagonista nel mondo delle corse all'interno del Giappone.

Dopo aver visto la mappa completa, pubblicata nelle ore scorse da Playground Games, vediamo dunque anche l'intero prologo di 6 minuti che ci cala precisamente nella giusta atmosfera.

Una spettacolare introduzione

Il prologo è una vera e propria tradizione di Forza Horizon, e serve per costruire la storia e presentare al meglio l'ambientazione che farà da scenario per tutte le corse, che in questo caso è rappresentata dal Giappone.

In questo caso, forse l'introduzione è un po' meno rutilante e spettacolare di quella vista in Forza Horizon 5, con il famoso lancio dall'aereo e la corsa a rotta do collo giù da un vulcano, ma anche qui ci troviamo di fronte a una cosa giù per le montagne, dopo aver raggiunto il luogo percorrendo varie strade di campagna.

Forza Horizon 6 ci porta in Giappone, tra paesaggi mozzafiato e gare urbane. Il nostro provato! Forza Horizon 6 ci porta in Giappone, tra paesaggi mozzafiato e gare urbane. Il nostro provato!

Dopo aver fatto conoscenza con alcuni personaggi all'interno di Horizon Festival, ci ritroviamo in un condensato di corse fra drifting e percorsi che arrivano fino alla città, dando modo di vedere una panoramica delle caratteristiche principali di Forza Horizon 6.

Da notare che, al momento, il video è a 30 fps, probabilmente con il gioco impostato nella modalità qualità, ma sarà comunque presente una modalità Performance a 60 fps al lancio.

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