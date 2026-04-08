Forza Horizon 6: il prologo si mostra in un video ufficiale sui primi minuti di gioco

Con l'uscita ormai sempre più vicina, possiamo vedere l'intero prologo di Forza Horizon 6 in un video ufficiale che mostra di fatto i primi minuti del gioco sviluppato da Playground Games, consentendo di dare un'occhiata all'introduzione che imposta la storia e la progressione di questo nuovo racing.
Si tratta dunque dei primi 6 minuti di gioco di Forza Horizon 6, che ci introducono all'interno del nuovo Festival ponendo le basi della storia e della progressione del protagonista nel mondo delle corse all'interno del Giappone.
Dopo aver visto la mappa completa, pubblicata nelle ore scorse da Playground Games, vediamo dunque anche l'intero prologo di 6 minuti che ci cala precisamente nella giusta atmosfera.
Una spettacolare introduzione
Il prologo è una vera e propria tradizione di Forza Horizon, e serve per costruire la storia e presentare al meglio l'ambientazione che farà da scenario per tutte le corse, che in questo caso è rappresentata dal Giappone.
In questo caso, forse l'introduzione è un po' meno rutilante e spettacolare di quella vista in Forza Horizon 5, con il famoso lancio dall'aereo e la corsa a rotta do collo giù da un vulcano, ma anche qui ci troviamo di fronte a una cosa giù per le montagne, dopo aver raggiunto il luogo percorrendo varie strade di campagna.
Dopo aver fatto conoscenza con alcuni personaggi all'interno di Horizon Festival, ci ritroviamo in un condensato di corse fra drifting e percorsi che arrivano fino alla città, dando modo di vedere una panoramica delle caratteristiche principali di Forza Horizon 6.
Da notare che, al momento, il video è a 30 fps, probabilmente con il gioco impostato nella modalità qualità, ma sarà comunque presente una modalità Performance a 60 fps al lancio.