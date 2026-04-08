L'intera mappa di Forza Horizon 6 è stata svelata da Playground Games

La mappa è forse l'elemento di ogni capitolo della serie, dunque è interessante dare un'occhiata alla prima immagine dell'intera mappa di Forza Horizon 6, svelata in queste ore da Playground Games con un'immagine onnicomprensiva ovviamente non molto dettagliata ma significativa.
Quella che potete vedere qui sotto è dunque l'immagine della mappa di Forza Horizon 6, che consente soprattutto di avere una prima impressione dello scenario in cui ci troveremo a correre all'interno del nuovo capitolo, visto che mancano tutti i dettagli.
Quantomeno, è possibile farsi un'idea della sua estensione e delle possibili varietà di scenari che potremo trovare al suo interno, che sembrano davvero notevoli.
Una mappa ampia e densa
La mappa di Forza Horizon 6 sembra essere più ampia delle precedenti, sebbene il team si voglia concentrare su altro, presentandola: Playground Games ne parla infatti come della mappa più "densa" mai fatta per la serie, oltre ad essere quella con la maggiore estensione in verticale.
"Dalle iconiche strade cittadine di Tokyo fino alle montagne innevate", dice il team, e in effetti questa grande variazione di scenario si nota anche guardando la mappa, che ha una notevole estensione anche come latitudine.
All'interno di questa possiamo scorgere la zona urbana più densamente popolata, alcuni tracciati più montuosi dove probabilmente sarà possibile dedicarsi alle gare di drifting e poi un'ampia zona innevata a variare l'ambientazione.
In ogni caso, come segnalato anche sulla mappa, quello rappresentato è lo scenario estivo, ma come abbiamo visto in Forza Horizon 6 torneranno le stagioni con cambiamenti più netti allo scenario.