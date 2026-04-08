Preordina Clair Obscur: Expedition 33 Mirror Edition per PS5 in esclusiva su Amazon

Su Amazon è disponibile in preordine Clair Obscur: Expedition 33 Mirror Edition per PS5, un'edizione speciale del gioco a 59,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta di un preordine. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai poco dopo la sua uscita, ovvero il 5 giugno 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
I contenuti della Mirror Edition
Questa edizione include il gioco su disco per PS5, una Tuckbox personalizzata, ovvero una scatola esterna in cartoncino, una SteelBook di Verso e Alicia e 3 di 10 possibili artcard esclusive dei personaggi. Si tratta del gioco con combattimenti a turni e ambientazioni straordinarie ispirate alla Francia della Belle Époque. Il comparto tecnico è di altissimo livello: musiche coinvolgenti, grafica straordinaria, fino a un sistema di combattimento strategico ma intuitivo.
Se sei un appassionato del genere, ti suggeriamo assolutamente di recuperarlo quanto prima. Si tratta di un gioco artisticamente straordinario, con una narrazione profonda e tecnicamente all'avanguardia, nonostante qualche sbavatura di poco conto. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.