Preordina Clair Obscur: Expedition 33 Mirror Edition per PS5 in esclusiva su Amazon

Su Amazon è disponibile in preordine Clair Obscur: Expedition 33 Mirror Edition per PS5, un'edizione speciale del gioco a 59,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta di un preordine. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai poco dopo la sua uscita, ovvero il 5 giugno 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.