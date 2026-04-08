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Yakuza 0 Director’s Cut per PS5 è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Yakuza 0 Director's Cut per PS5 al prezzo minimo storico. Scopri il Giappone del 1988 e vesti i panni di Kazuma Kiryu e Goro Majima.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/04/2026
Yakuza 0 Director’s Cut per PS5
Yakuza 0
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Se non hai ancora recuperato la versione definitiva dell'acclamato prequel della saga, Yakuza 0 Director's Cut per PS5 è su Amazon a 38,92 € rispetto al prezzo mediano di 44,50 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura arricchita

La Director's Cut di questo gioco arricchisce ulteriormente l'esperienza con nuove scene narrative, insieme alla modalità online Raid luci rosse per giocare in cooperativa scegliendo tra 60 personaggi giocabili. Come anticipato, si tratta della versione definitiva del prequel della serie, dove vestirai i panni del giovane yakuza Kazuma Kiryu e del manager di un cabaret club, Goro Majima.

Yakuza 0 Director's Cut
Yakuza 0 Director's Cut

La storia è ambientata nel Giappone del 1988, mentre il sistema di combattimento offre tre stili diversi, che si tratti di usare pugni, mosse spettacolari o armi improvvisate. Nel complesso, si tratta di un gioco che dovresti assolutamente recuperare, con tanti contenuti da scoprire e atmosfere impareggiabili. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.

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