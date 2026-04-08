Yakuza 0 Director’s Cut per PS5 è su Amazon al minimo storico

Se non hai ancora recuperato la versione definitiva dell'acclamato prequel della saga, Yakuza 0 Director's Cut per PS5 è su Amazon a 38,92 € rispetto al prezzo mediano di 44,50 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.