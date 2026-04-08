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Gli Sconti di Primavera del PlayStation Store si espandono con nuove offerte per PS4 e PS5

Gli Sconti di Primavera del PlayStation Store sono stati arricchiti con tante nuove offerte su giochi e DLC per PS4 e PS5.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/04/2026
Una caccia in Monster Hunter Wilds

Sony ha ampliato il catalogo delle promozioni incluse negli Sconti di Primavera del PlayStation Store, aggiungendo centinaia di nuove offerte su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5. Le promozioni già segnalate nei giorni scorsi restano attive, affiancate ora da ulteriori sconti di rilievo.

Tra le novità più interessanti spicca Monster Hunter Wilds, ora disponibile a metà prezzo a 39,99 euro. Un grande classico come The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition scende invece a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%.

Altre promozioni aggiunte oggi

Arrivano anche diverse esclusive PS5 proposte a 39,99 euro, tra cui Marvel's Spider-Man 2, Returnal e il remake di Demon's Souls. Da segnalare inoltre Horizon Zero Dawn Remastered, che raggiunge il suo minimo storico sullo store a 24,99 euro.

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Tra le altre offerte meritano attenzione Tactics Ogre: Reborn a 19,99 euro (-60%), Assassin's Creed Origins a 10,49 euro (-85%) e Dave the Diver a 11,99 euro (-40%). L'elenco completo delle promozioni è consultabile sul PlayStation Store a questo indirizzo. Tenete presente che gli sconti rimarranno attivi solo fino al 22 aprile, dunque avete ancora un paio di settimane per approfittarne..

#PlayStation Store
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