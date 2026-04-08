Gli Sconti di Primavera del PlayStation Store si espandono con nuove offerte per PS4 e PS5

Sony ha ampliato il catalogo delle promozioni incluse negli Sconti di Primavera del PlayStation Store, aggiungendo centinaia di nuove offerte su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5. Le promozioni già segnalate nei giorni scorsi restano attive, affiancate ora da ulteriori sconti di rilievo.
Tra le novità più interessanti spicca Monster Hunter Wilds, ora disponibile a metà prezzo a 39,99 euro. Un grande classico come The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition scende invece a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%.
Altre promozioni aggiunte oggi
Arrivano anche diverse esclusive PS5 proposte a 39,99 euro, tra cui Marvel's Spider-Man 2, Returnal e il remake di Demon's Souls. Da segnalare inoltre Horizon Zero Dawn Remastered, che raggiunge il suo minimo storico sullo store a 24,99 euro.
Tra le altre offerte meritano attenzione Tactics Ogre: Reborn a 19,99 euro (-60%), Assassin's Creed Origins a 10,49 euro (-85%) e Dave the Diver a 11,99 euro (-40%). L'elenco completo delle promozioni è consultabile sul PlayStation Store a questo indirizzo. Tenete presente che gli sconti rimarranno attivi solo fino al 22 aprile, dunque avete ancora un paio di settimane per approfittarne..