Starfield come gira su PS5 e PS5 Pro? Un video confronto fa chiarezza

Da ieri Starfield è disponibile anche su PS5 e PS5 Pro. Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha colto l'occasione per pubblicare un video confronto che mette in evidenza le differenze tra le due versioni e, più in generale, come si comporta il GDR di Bethesda sulle console di punta di Sony.

Su PS5 base il gioco offre due modalità grafiche, Quality e Performance, mentre su PS5 Pro se ne aggiunge una terza chiamata Enhanced. Quest'ultima utilizza una risoluzione nativa di 2160p, contro i 1440p della Quality e i 1080p della Performance, risultando quindi la più pesante da gestire. L'immagine viene poi ricostruita fino a 2160p tramite PSSR su PS5 Pro, mentre la PS5 standard si affida all'FSR di AMD. Dal punto di vista visivo, la modalità Enhanced non introduce differenze sostanziali rispetto alla Quality, anche se si nota un leggero miglioramento nella resa delle ombre e dell'occlusione ambientale.