Starfield come gira su PS5 e PS5 Pro? Un video confronto fa chiarezza

Da ieri Starfield è disponibile anche su PS5 e PS5 Pro. Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha colto l'occasione per pubblicare un video confronto che mette in evidenza le differenze tra le due versioni e, più in generale, come si comporta il GDR di Bethesda sulle console di punta di Sony.
Su PS5 base il gioco offre due modalità grafiche, Quality e Performance, mentre su PS5 Pro se ne aggiunge una terza chiamata Enhanced. Quest'ultima utilizza una risoluzione nativa di 2160p, contro i 1440p della Quality e i 1080p della Performance, risultando quindi la più pesante da gestire. L'immagine viene poi ricostruita fino a 2160p tramite PSSR su PS5 Pro, mentre la PS5 standard si affida all'FSR di AMD. Dal punto di vista visivo, la modalità Enhanced non introduce differenze sostanziali rispetto alla Quality, anche se si nota un leggero miglioramento nella resa delle ombre e dell'occlusione ambientale.
Framerate sbloccato ma altalenante
Sul fronte delle prestazioni le differenze diventano più marcate. Su PS5 base, con VRR attivo e framerate sbloccato, si può raggiungere una media di circa 40 fps, mentre la modalità Performance punta ai 60 fps. Su PS5 Pro, invece, la media sale a circa 50 fps in Quality, 70 fps in Performance e scende a circa 40 fps in Enhanced.
Le performance, tuttavia, variano sensibilmente in base alla complessità delle aree. Secondo lo youtuber, PS5 Pro può spingersi fino a circa 90 fps nelle zone meno impegnative, mentre la PS5 standard si ferma intorno ai 70 fps. Le limitazioni maggiori arrivano però dal lato CPU: in aree dense di asset o con molti NPC, nessuna delle due console riesce a mantenere i 60 fps stabili.