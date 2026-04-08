Halo: Campaign Evolved è stato classificato in Australia, si prepara a un'uscita a sorpresa?

Halo: Campaign Evolved è stato appena classificato in Australia dall'ente preposto alla catalogazione dei videogiochi in base alle fasce d'età, ricevendo una valutazione "MA 15+" e soprattutto facendo pensare a una possibile uscita a sorpresa piuttosto vicina.
Halo: Campaign Evolved è versione rimasterizzata del primo capitolo della serie, o meglio un vero e proprio remake che punta a riprodurre le sette azioni dei livelli dell'originale ma con una tecnologia completamente diversa e nuova, incentrata su Unreal Engine.
Nonostante il lancio sia previsto per quest'anno, non c'è ancora una data di uscita per il nuovo titolo, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione.
Più "maturo" degli altri?
Halo: Campaign Evolved è stato classificato come "MA 15+", che vieta dunque l'utilizzo agli utenti con meno di 15 anni e contiene inoltre "violenza e temi forti, con interazioni online".
La descrizione sembra piuttosto standard per un gioco di Halo, ma bisogna ricordare che la classificazione in 15+ è maggiore di quella ottenuta da altri giochi precedenti, come Halo 5: Guardians e Halo Infinite che erano finiti entrambi nella categoria sotto.
Tra le caratteristiche notevoli di Halo: Combat Evolved c'è il fratto di trattarsi del primo capitolo della serie a raggiungere PlayStation, con una versione PS5 già annunciata. A questo proposito, abbiamo visto che Halo: Campaign Evolved includerà su PS5 una funzionalità esclusiva.
Secondo alcuni, la classificazione del gioco significherebbe che il lancio sarebbe ormai imminente, e potrebbe arrivare addirittura con uno shadow drop a sorpresa nel corso dell'Xbox Games Showcase 2026 di giugno.