Halo: Campaign Evolved è stato classificato in Australia, si prepara a un'uscita a sorpresa?

Halo: Campaign Evolved è stato appena classificato in Australia dall'ente preposto alla catalogazione dei videogiochi in base alle fasce d'età, ricevendo una valutazione "MA 15+" e soprattutto facendo pensare a una possibile uscita a sorpresa piuttosto vicina.

Halo: Campaign Evolved è versione rimasterizzata del primo capitolo della serie, o meglio un vero e proprio remake che punta a riprodurre le sette azioni dei livelli dell'originale ma con una tecnologia completamente diversa e nuova, incentrata su Unreal Engine.

Nonostante il lancio sia previsto per quest'anno, non c'è ancora una data di uscita per il nuovo titolo, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione.