Un report svela i piani di Xbox per il 2026 e i periodi di uscita di Gears of War: E-Day e il remake di Halo

Tom Warren di The Verge ha pubblicato un report che analizza i piani di Xbox per il 2026 , anno in cui il brand festeggerà il suo 25° anniversario. Tra informazioni ufficiali e indiscrezioni, emergono anche le possibili finestre di lancio di alcuni dei giochi più attesi degli Xbox Game Studios .

Le grandi uscite degli Xbox Studios (e non solo)

Come già confermato, a inaugurare l'anno sarà Forza Horizon 6, in uscita il 19 maggio e successivamente previsto anche su PS5. Secondo le fonti di Warren, in ordine di pubblicazione il secondo titolo ad arrivare sarà Halo: Campaign Evolved, con un'uscita internamente programmata per l'estate.

Fable seguirà in autunno, come confermato durante il recente Xbox Devolver Direct. Gears of War: E‑Day, invece, è un jolly: le fonti indicano la seconda metà del 2026, con Microsoft che avrebbe già definito una finestra più precisa ma starebbe valutando come evitare la sovrapposizione con GTA 6, destinato a dominare la scena nelle ultime settimane dell'anno.

Oltre ai quattro "big", il report segnala che Kiln, il nuovo party game di Double Fine, dovrebbe uscire ad aprile. Le fonti suggeriscono inoltre nuovi contenuti per Starfield e una possibile versione PS5. A tal proposito, un rivenditore avrebbe persino indicato una data, ma in assenza di conferme ufficiali si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela. Guardando oltre il 2026, Warren riporta anche che Bethesda sarebbe al lavoro su una remaster di Fallout 3, con un approccio simile a quello adottato per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Microsoft starebbe inoltre sviluppando diversi miglioramenti per la full screen experience di Xbox, il sistema che alimenta i dispositivi Xbox Ally. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare Auto SR (Automatic Super Resolution), funzione che sfrutta l'NPU per effettuare l'upscaling dei giochi su Xbox Ally X. La stessa NPU sarà utilizzata per una nuova funzione di highlight reel, che tramite modelli IA catturerà automaticamente i momenti salienti del gameplay, semplificando la condivisione sui social. Parallelamente, sarebbe in sviluppo una nuova interfaccia Xbox per PC, basata sulle modifiche testate nella modalità desktop di Xbox Cloud Gaming. L'UI offrirà una guida flottante, animazioni più fluide e punta a diventare un'interfaccia unificata tra console, PC e cloud.

Come sempre, è bene trattare queste informazioni come indiscrezioni in attesa di conferme ufficiali. In ogni caso, il 2026 si prospetta un anno particolarmente ricco per Xbox, che sembra intenzionata a celebrare il suo 25° anniversario con una lunga serie di annunci e novità.