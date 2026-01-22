Kiln è un party game di Double Fine a base di vasi rotti

L'annuncio a sorpresa del Developer Direct di questa sera è stato sicuramente il particolarissimo nuovo gioco di Double Fine. Tim Schafer, il capo dello studio, ha preso subito la scena parlando prima della filosofia creativa della software house che ha fondato, quindi spaccando un vaso per presentare Kiln, un party game multigiocatore in uscita nella primavera del 2026, in cui i partecipanti guidano dei fragilissimi vasi, completamente personalizzabili, che devono affrontarsi in diverse arene, per raggiungere vari obiettivi, come trasportare acqua, senza versarne nemmeno una goccia, per spegnere delle fornaci.

Il fulcro del gioco sembra essere la tecnologia sviluppata per modellare i vasi, davvero realistica. I vasi possono correre, saltare, rotolare e compiere altre azioni che li aiutano a raggiungere il loro obiettivo. Naturalmente si spaccano con grande facilità, ma hanno le loro risorse: ad esempio possono anche manipolare degli oggetti sui campi di battaglia, così da erigere ostacoli per gli avversari e dare vantaggi alla loro squadra.

Kiln sembra essere davvero la quintessenza della visione creativa di Double Fine: allegro, folle e originale. Rimane da vedere come sarà recepito dai videogiocatori.

Attualmente Kiln non ha una data d'uscita fissata, ma presto sarà lanciata una fase beta, di cui le modalità di partecipazione saranno annunciate in un secondo momento.

Facendo una veloce ricerca, abbiamo scoperto che il concept di Kiln risale addirittura al 2017, come verificabile consultando il sito di Double Fine.

Comunque sia, Kiln è in sviluppo per Xbox Series X e S, PC e PlayStation 5.