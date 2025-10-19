Il trailer di lancio di Keeper e un video con i primi minuti di gameplay

Microsoft e Double Fine hanno pubblicato il trailer di lancio di Keeper, l'originale avventura in cui controlliamo un faro e che è disponibile già da un paio di giorni, scaricabile senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.
Contestualmente, arriva da IGN un video di gameplay con i primi minuti della campagna, in cui veniamo introdotti al misterioso mondo post-apocalittico che fa da sfondo al gioco ed entriamo in contatto con l'insolito protagonista, appunto un faro dotato di "zampe".
Muovendoci all'interno di ambientazioni in cui l'uomo è ormai scomparso, fra rovine e relitti di civiltà, ci troveremo ad affrontare un insolito viaggio sensoriale in compagnia di un uccello, lasciando che siano i panorami a raccontare questa storia.
La luce del faro possiede capacità sorprendenti e dovremo utilizzarla per interagire con le location, scacciare eventuali minacce e completare enigmi ambientali in cui l'uccello Twig svolgerà un ruolo fondamentale.
Un esperimento riuscito?
A giudicare dai voti della stampa internazionale, Keeper ha convinto la critica e sono effettivamente poche le voci più severe nei confronti del nuovo titolo di Double Fine, che insomma si è rivelato una piacevolissima sorpresa, pur al netto di alcune inevitabili mancanze.
In particolare, la seconda parte della campagna introduce meccaniche che purtroppo non reggono il confronto con quelle che caratterizzano la splendida fase iniziale, facendo sì che l'esperienza perda mordente e risulti depotenziata.
Ciò detto, Keeper si pone in ogni caso come un download assolutamente consigliato per gli abbonati a Xbox Game Pass.