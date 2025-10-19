Il trailer di lancio di Keeper e un video con i primi minuti di gameplay

Microsoft e Double Fine hanno pubblicato il trailer di lancio di Keeper, l'originale avventura in cui controlliamo un faro e che è disponibile già da un paio di giorni, scaricabile senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Contestualmente, arriva da IGN un video di gameplay con i primi minuti della campagna, in cui veniamo introdotti al misterioso mondo post-apocalittico che fa da sfondo al gioco ed entriamo in contatto con l'insolito protagonista, appunto un faro dotato di "zampe".

Muovendoci all'interno di ambientazioni in cui l'uomo è ormai scomparso, fra rovine e relitti di civiltà, ci troveremo ad affrontare un insolito viaggio sensoriale in compagnia di un uccello, lasciando che siano i panorami a raccontare questa storia.

La luce del faro possiede capacità sorprendenti e dovremo utilizzarla per interagire con le location, scacciare eventuali minacce e completare enigmi ambientali in cui l'uccello Twig svolgerà un ruolo fondamentale.