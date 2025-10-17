0

Keeper ha convinto la critica? Ecco i voti delle recensioni internazionali per la nuova avventura di Double Fine

Keeper è disponibile da ora su PC e Xbox Series X|S. Scopriamo come è stato accolto il nuovo gioco di Double Fine Productions dalla stampa internazionale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/10/2025
Da pochi minuti Keeper è disponibile su PC, Xbox Series X|S e all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Contestualmente è terminato anche l'embargo sulle recensioni della stampa internazionale per la nuova esperienza firmata da Double Fine, accolta in modo generalmente positivo, se non addirittura entusiastico da alcune redazioni.

Prima di passare in rassegna le valutazioni assegnata dalla critica estera, siete tutti invitati a leggere la nostra recensione di Keeper.

I voti della stampa internazionale per Keeper

  • Eurogamer - 100
  • The Outerhaven - 100
  • Gamekult - 100
  • Windows Central - 100
  • IGN - 90
  • GameSpot - 90
  • GamesRadar+ - 90
  • CGMagazine - 90
  • PC Gamer - 90
  • XboxEra - 85
  • Meristation - 85
  • Worth Playing - 85
  • Shacknews - 80
  • Gamesreactor UK - 80
  • Pure Xbox - 80
  • Techradar Gaming - 80
  • TheSixthAxis - 80
  • GamingBolt - 80
  • Game Informer - 75
  • Screen Rant - 70
  • Metro GameCentral - 70
  • Gamingbible - 70
  • Destructoid - 65
Come già accaduto con i voti di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, anche in questo caso i pareri della stampa non sono del tutto unificati. Tuttavia, in questo caso le valutazioni sono nel complesso positive, e con alcuni punteggi molto elevati. Su Metacritic, la media si attesta a 80 per la versione Xbox e 85 per quella PC, dati confermati anche da OpenCritic.

Le testate internazionali concordano nel definire Keeper un'esperienza "magica", "bizzarra" e "visivamente splendida". GamesRadar lo descrive come "uno dei giochi più stranamente meravigliosi mai provati", mentre Eurogamer lo celebra come "una delle avventure più belle mai realizzate". Tra le critiche, alcuni recensori hanno evidenziato una certa mancanza di varietà nelle meccaniche e una struttura narrativa che, pur affascinante, rischia di risultare troppo criptica per alcuni giocatori.

