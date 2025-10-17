Overclock da leggenda: Corsair Vengeance DDR5 tocca i 13.010 MT/s, frantumato ogni record

L'impresa è avvenuta su una scheda madre GIGABYTE Z890 Aorus Tachyon ICE , piattaforma progettata appositamente per l'overclock estremo, in abbinamento a un processore Intel Core Ultra 9 285K. Come da tradizione, il sistema è stato raffreddato con azoto liquido, mantenendo temperature prossime ai -196 °C per garantire la stabilità necessaria a frequenze così elevate.

Nel mondo dell'hardware estremo, i limiti sono fatti per essere superati. E questa volta è toccato alla memoria DDR5, che ha ufficialmente infranto la barriera dei 13.000 megatransfer al secondo (MT/s) . Il nuovo primato mondiale è stato stabilito dall'overclocker tedesco Sergmann, che è riuscito a spingere un modulo Corsair Vengeance DDR5 fino a 13.010 MT/s , un risultato da record certificato da HWBot e CPU-Z.

Corsair overclock: impresa possibile grazie alla CPU Intel Core Ultra 200S

Solo un mese fa, il francese "Saltycroissant" aveva fissato il precedente record a 12.920 MT/s. Sergmann ha raccolto il testimone e, grazie a un mix di fine tuning e condizioni estreme, ha superato definitivamente il limite psicologico. Il valore registrato di 6504,9 MHz effettivi, equivalenti a 13.010 MT/s, posiziona Corsair in cima alla classifica mondiale per le memorie DDR5.

L'impresa è stata resa possibile grazie alla nuova generazione di CPU Intel Core Ultra 200S e al chipset Z890, che introducono controller di memoria capaci di gestire frequenze sempre più elevate. Tuttavia, si tratta di una configurazione lontana dall'uso quotidiano: le latenze altissime (CL68-127-127-127-2) e il rapporto tra controller e memoria di 3:190 sono parametri inarrivabili per un sistema consumer.