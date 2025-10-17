Il reveal di Halo Remake è vicino? Gli sviluppatori fissano data e orario per l'annuncio di novità importanti

Nel 2026 la serie Halo celebrerà il suo 25º anniversario, e per l'occasione potrebbero arrivare annunci di rilievo. Le indiscrezioni più insistenti parlano di un possibile remake del primo capitolo, alimentando le aspettative dei fan.
Nei giorni scorsi, Steve Downes, voce storica di Master Chief, ha anticipato "grandi novità in arrivo" per la saga, da svelare durante gli Halo World Championships, in programma tra il 24 e il 25 ottobre. A gettare ulteriore benzina sul fuoco, ora Brian Jarrard, community director degli Halo Studios, non solo ha confermato delle novità durante l'evento, ma ha anche precisato che riguarderanno "uno dei progetti in lavorazione" presso lo studio.
Cosa bolle in pentola?
L'appuntamento da segnare in calendario è per venerdì 24 ottobre alle ore 22:00 italiane, quando si terrà l'"Halo Studios Project Update". Secondo quanto dichiarato da Jarrard, verrà condiviso "un aggiornamento su uno dei progetti degli Halo Studios".
Va tuttavia sottolineato che l'annuncio potrebbe non riguardare direttamente il remake del primo Halo o un nuovo capitolo principale della serie. È possibile che si tratti di un importante aggiornamento o di nuove modalità per il comparto multiplayer di Halo Infinite. Del resto, gli Halo World Championships sono seguiti soprattutto dai fan più appassionati del multiplayer, ma non hanno la stessa risonanza mediatica di un grande evento Xbox, che potrebbe rappresentare una vetrina più adatta per un annuncio di tale portata. Staremo a vedere.