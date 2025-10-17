Il reveal di Halo Remake è vicino? Gli sviluppatori fissano data e orario per l'annuncio di novità importanti

Nel 2026 la serie Halo celebrerà il suo 25º anniversario, e per l'occasione potrebbero arrivare annunci di rilievo. Le indiscrezioni più insistenti parlano di un possibile remake del primo capitolo, alimentando le aspettative dei fan.

Nei giorni scorsi, Steve Downes, voce storica di Master Chief, ha anticipato "grandi novità in arrivo" per la saga, da svelare durante gli Halo World Championships, in programma tra il 24 e il 25 ottobre. A gettare ulteriore benzina sul fuoco, ora Brian Jarrard, community director degli Halo Studios, non solo ha confermato delle novità durante l'evento, ma ha anche precisato che riguarderanno "uno dei progetti in lavorazione" presso lo studio.