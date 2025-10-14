Halo: Combat Evolved Remake avrà un gameplay modernizzato e grafica completamente nuova

In base a quanto riferito, il presunto Remake del primo Halo dovrebbe avere almeno lo sprint aggiunto i movimenti, e "meccaniche di gameplay moderne" non meglio specificate, ma che dovrebbero cambiare un po' il feeling originale.

I dettagli arrivano dal presunto insider che gestisce l'account X chiamato Halo Leaks, il quale sostanzialmente conferma quanto era già emerso in precedenza sempre in termini di rumor, ovvero che dovrebbe essere un vero e proprio remake tecnico totale, e non una remaster , ma con alcune variazioni applicate anche al gameplay.

Emergono ulteriori informazioni sul presunto Remake di Halo: Combat Evolved , che a quanto pare assume consistenza, almeno al livello di voci di corridoio, che in questo caso parlano di un gameplay modernizzato e grafica completamente nuova .

Novità introdotte nel gameplay

In ogni caso, anche qui il leaker conferma che il nuovo progetto non sarebbe una remaster come l'Anniversary Edition ma un vero e proprio remake, destinato a ricostruire completamente l'impianto tecnico di Halo: Combat Evolved.



La fonte in questione, alla richiesta di informazioni su quali piattaforme siano previste per il lancio, non ha escluso anche la presenza di PS5 accanto a PC e Xbox Series X|S, ma su questo non c'è ancora alcuna certezza, a quanto pare.

In precedenza era emerso che questo remake sembrava in sviluppo presso Abstraction, un team olandese che è stato acquisito da Virtuos nel 2024, dunque quest'ultima si confermerebbe una specialista in operazioni di questo tipo, dopo quanto visto con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Le voci sostengono anche che il remake di Halo sarebbe basato su un sistema misto tra Unreal Engine 5 e Blam Engine, anche in questo caso in maniera simile a quanto visto con il remake del titolo Bethesda.