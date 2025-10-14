Halo: Combat Evolved Remake avrà un gameplay modernizzato e grafica completamente nuova

Emergono ulteriori informazioni sul presunto Remake di Halo: Combat Evolved, che a quanto pare assume consistenza, almeno al livello di voci di corridoio, che in questo caso parlano di un gameplay modernizzato e grafica completamente nuova.
I dettagli arrivano dal presunto insider che gestisce l'account X chiamato Halo Leaks, il quale sostanzialmente conferma quanto era già emerso in precedenza sempre in termini di rumor, ovvero che dovrebbe essere un vero e proprio remake tecnico totale, e non una remaster, ma con alcune variazioni applicate anche al gameplay.
In base a quanto riferito, il presunto Remake del primo Halo dovrebbe avere almeno lo sprint aggiunto i movimenti, e "meccaniche di gameplay moderne" non meglio specificate, ma che dovrebbero cambiare un po' il feeling originale.
Novità introdotte nel gameplay
In ogni caso, anche qui il leaker conferma che il nuovo progetto non sarebbe una remaster come l'Anniversary Edition ma un vero e proprio remake, destinato a ricostruire completamente l'impianto tecnico di Halo: Combat Evolved.
La fonte in questione, alla richiesta di informazioni su quali piattaforme siano previste per il lancio, non ha escluso anche la presenza di PS5 accanto a PC e Xbox Series X|S, ma su questo non c'è ancora alcuna certezza, a quanto pare.
In precedenza era emerso che questo remake sembrava in sviluppo presso Abstraction, un team olandese che è stato acquisito da Virtuos nel 2024, dunque quest'ultima si confermerebbe una specialista in operazioni di questo tipo, dopo quanto visto con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Le voci sostengono anche che il remake di Halo sarebbe basato su un sistema misto tra Unreal Engine 5 e Blam Engine, anche in questo caso in maniera simile a quanto visto con il remake del titolo Bethesda.