Double Fine svela il (basso) prezzo di Keeper e l'orario di uscita

Lo sviluppatore ha ora svelato alcuni dettagli sul gioco che interesseranno certamente ai fan: il prezzo e l'orario di pubblicazione .

Xbox Game Studios sta avendo un mese intenso, visto che ad ottobre pubblicherà Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2, senza però dimenticare il più piccolo ma intrigante Keeper, l'opera di Double Fine Productions .

L'orario di uscita e il prezzo di Keeper

Prima di tutto, viene confermato che Keeper sarà disponibile il 17 ottobre e precisamente alle 17:00 ora italiana. I giocatori potranno quindi scaricare il gioco da quel momento. Nell pagina ufficiale non si parla di pre-caricamenti, ma non crediamo siano particolarmente necessari visto che il videogioco non peserà troppo, pur vero che non possiamo confermarlo in quanto mancano dati ufficiali in merito.

Per quanto riguarda il prezzo, Double Fine Productions ha svelato tramite il proprio sito ufficiale che Keeper costerà al lancio 29,99 dollari americani. Il prezzo ovviamente vari da regione a regione, ma possiamo supporre che come sempre diventerà 29,99 euro.

Si tratta di un cifra tutt'altro che esagerata, che dà perfettamente l'idea del tipo di opera e del target di riferimento. Ricordiamo che Keeper sarà disponibile su Xbox, PC Xbox e Steam. Visto che sarà pubblicato sin dal lancio anche su Xbox Game Pass Ultimate, però, vari utenti non si dovranno preoccupare del prezzo visto che otterranno il gioco senza costi aggiuntivi.

Inoltre, il team svela che è già disponibile uno sfondo dinamico per Xbox Series X | S dedicato a Keeper. Ricordiamo infine che abbiamo visto in azione Keeper.