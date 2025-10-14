Project Motor Racing è stato mostrato con un trailer del gameplay

Giants Software ha pubblicato un trailer del gameplay di Project Motor Racing, il nuovo gioco di guida che sarà disponibile a partire dal prossimo 25 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e che in queste sequenze sembra molto convincente.

Il video è stato catturato utilizzando esclusivamente la visuale dall'interno dell'abitacolo e la sensazione è quella di un modello molto incline alla simulazione e al realismo, che punta dunque a replicare l'effettivo comportamento delle vetture in pista.

E di vetture Project Motor Racing ne includerà oltre settanta, distribuite all'interno di dieci differenti categorie che includono hypercar così come auto storiche, ricreate con grande cura e sfruttando dati ufficiali e test approfonditi al fine di garantire la massima autenticità.

Lo stesso livello di attenzione è stato riservato ai ventotto tracciati internazionali che fanno parte del pacchetto, scansionati utilizzando tecnologie avanzate che hanno consentito agli sviluppatori di riprodurre con grande precisione ogni curva, dislivello e imperfezione.