Project Motor Racing è stato mostrato con un trailer del gameplay

Giants Software ha pubblicato un trailer del gameplay di Project Motor Racing, il nuovo gioco di guida che sarà disponibile a partire dal prossimo 25 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e che in queste sequenze sembra molto convincente.
Il video è stato catturato utilizzando esclusivamente la visuale dall'interno dell'abitacolo e la sensazione è quella di un modello molto incline alla simulazione e al realismo, che punta dunque a replicare l'effettivo comportamento delle vetture in pista.
E di vetture Project Motor Racing ne includerà oltre settanta, distribuite all'interno di dieci differenti categorie che includono hypercar così come auto storiche, ricreate con grande cura e sfruttando dati ufficiali e test approfonditi al fine di garantire la massima autenticità.
Lo stesso livello di attenzione è stato riservato ai ventotto tracciati internazionali che fanno parte del pacchetto, scansionati utilizzando tecnologie avanzate che hanno consentito agli sviluppatori di riprodurre con grande precisione ogni curva, dislivello e imperfezione.
Un nuovo simulatore di riferimento?
Annunciato lo scorso maggio, Project Motor Racing punta a ritagliarsi un proprio spazio fra i simulatori di guida migliori sul mercato, grazie alle tante novità del motore fisico creato sulla base del GIANTS Engine 10.
Il gioco include una carriera single player che ci vedrà costruire passo dopo passo una solida reputazione nel mondo delle corse, oltre naturalmente a una modalità online che ci permetterà di dare vita a sfide appassionanti con altri giocatori.